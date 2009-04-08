Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
«Кумиры среди нас» – документальная работа, созданная режиссерами Майклом Ривоирой, Ларсом Ларсоном (Lars Larson) и Петером Дж. Фогтом (Peter J. Vogt). Идейным вдохновителем этого уникального проекта стал Майкл Ривоира, профессиональный джазовый музыкант, записавший альбомы с Китом Эпгаром (Keeth Apgar) и Омаром Таррезом (Omar Tarrez).
|8 апреля 2009
|Россия
|12+
|8 апреля 2009
|Казахстан
|30 мая 2009
|США
|8 апреля 2009
|Украина