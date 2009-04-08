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7.3
Киноафиша Фильмы Кумиры среди нас
7.3

Кумиры среди нас

, 2009
ICONS AMONG US
США / мюзикл, документальный / 18+
7.3

О фильме

«Кумиры среди нас» – документальная работа, созданная режиссерами Майклом Ривоирой, Ларсом Ларсоном (Lars Larson) и Петером Дж. Фогтом (Peter J. Vogt). Идейным вдохновителем этого уникального проекта стал Майкл Ривоира, профессиональный джазовый музыкант, записавший альбомы с Китом Эпгаром (Keeth Apgar) и Омаром Таррезом (Omar Tarrez).

В ролях

Майкл Ривоира
Brian Blade
Теренс Бланчард
Ravi Coltrane
Paul De Barros
Bill Frisell
Geoff Gallegos
Self
Херби Хэнкок
Donald Harrison
Robin Kelly
Living Daylights
Режиссер Майкл Ривоира, Ларс Ларсон, Петер Дж. Фогт
Сценарист Kristian R. Hill, Майкл Ривоира, Петер Дж. Фогт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 8 апреля 2009
Дата выхода
8 апреля 2009 Россия 12+
8 апреля 2009 Казахстан
30 мая 2009 США
8 апреля 2009 Украина
Бюджет $1 200 000
Производство Paradigm Studio
Другие названия
Icons Among Us, Icons Among Us: Jazz in the Present Tense

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

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