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Монстры против пришельцев Монстры против пришельцев
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Monsters vs. Aliens

Монстры против пришельцев, 2009

2009 / США
7.2 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

На планету приземляется неопознанный летающий объект. Вскоре с землянами вступают в контакт и выясняется, что прибыл Галактозавр - инопланетянин-робот, порабощающий планеты. Чтобы остановить его, правительство США вынуждено обратиться за помощью к четырем монстрам, которых держат в заключении на секретной базе: огромной девушке по прозвищу Гигантика, ученому доктору Таракану, человеку-рыбе по кличке Недостающее Звено, неунывающему слайму по имени Б.О.Б. и Насекомозавру. 

  • Все монстры, показанные в фильме, являются отсылками к монстрам из различных классических фильмов ужасов 50-60-х годов. Гигантика – отсылка к фильму «Атака 50-футовой женщины», Б.О.Б. – к «Капле», Недостающее Звено – к «Твари из Черной лагуны», доктор Таракан – к «Мухе», а Насекомозавр – к японскому фильму «Мотра».
  • Для сцены, в которой Гигантика убегает от инопланетного робота, была построена специальная декорация - копия Сан-Франциско, внутри которой перемещался главный аниматор. 
  • В первоначальной версии сценария Гигантика становилась нормальных размеров в конце фильма. 
  • Имя одного из героев, Б.О.Б., расшифровывается как “бензоат – остилизин – бикарбонат”. 
  • Если бы спецэффекты для этого фильма создавались на одном компьютере, их обработка заняла бы более четырех тысяч лет. 
  • Дизайн самолета, на котором монстров перевозят в Сан-Франциско, основан на настоящем самолете “Aero Spacelines Super Guppy”, который был построен в 1962 году для транспортировки компонентов космических аппаратов.

В Сюзан Мёрфи, девушку из Калифорнии, прямо в день ее свадьбы попадает метеорит, полный всякой дряни из космоса, в результате чего она вдруг начинает расти и вырастает до пятнадцати метров. Встревоженные появлением нового монстра, военные сразу берутся за дело: Сюзан отлавливают и увозят на секретную правительственную базу. Там её переименовывают в Гигантику и запирают вместе с другими монстрами: гениальным, но насекомоголовым доктором наук Тараканом; брутальным рыбочеловеком по кличке Недостающее Звено; желеподобным и неубиваемым Б. О. Бом и стометровым Насекомозавром. Правда, их тюремное заключение длится недолго: на Землю нападает инопланетный робот, и отчаявшийся Президент, поддавшись уговорам генерала Воякера, отправляет разношерстную команду монстров на спасение планеты от неминуемой гибели.

7.2 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 марта 2009
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 19 марта 2009
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роб Леттерман
Роб Леттерман
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Хью Лори
Хью Лори
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Сет Роген
Сет Роген
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Монстры против пришельцев
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Наша рецензия
Когда-то, в послевоенном американском кинематографе, огромным успехом пользовалась формула «А и В встречаются (знакомятся) с С». Например, в 1948 году Чарльз Бартон поставил известный опус «Бад Эбботт и Лу Костелло встречаются с Франкенштейном», вдохновивший впоследствии Стивена Соммерса на его «Ван Хельсинга». Чуть позже по накатанной схеме Чарльз Ламонт снял «Эбботт и Костелло встречаются с доктором Джекилом и мистером Хайдом», а Эдвард Берндс…
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