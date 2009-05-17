Царь, 2009

Середина XVI века, Русское царство. Разгар Опричнины и Ливонской войны, голод и смута царят на землях Ивана Грозного. Оставшись без главы церкви после смерти митрополита Афанасия, царь Иван IV призывает в Москву друга детства, игумена Соловецкого монастыря Филиппа, чтобы предложить ему стать митрополитом Московским. Несмотря на опасения перед полубезумным царем, Филипп соглашается. Священнослужитель надеется, что ему удастся образумить царя и положить конец усобицам и царящей повсюду бессмысленной жестокости.
1565 год, темные времена, правление Ивана Грозного. Русь растерзана голодом и ливонской войной. Правителю Руси во всем мерещатся измена и предательство. Его верные слуги, опричники, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Главный закон для них — царь. Единственный, кто пошел против царской воли и опричных злодейств — митрополит Филипп, верный друг детства Ивана Грозного. Он возвысил голос свой и принес себя в жертву...