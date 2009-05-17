Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Царь Царь
Киноафиша Фильмы Царь

Царь, 2009

2009 / Россия
7.3 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Середина XVI века, Русское царство. Разгар Опричнины и Ливонской войны, голод и смута царят на землях Ивана Грозного. Оставшись без главы церкви после смерти митрополита Афанасия, царь Иван IV призывает в Москву друга детства, игумена Соловецкого монастыря Филиппа, чтобы предложить ему стать митрополитом Московским. Несмотря на опасения перед полубезумным царем, Филипп соглашается. Священнослужитель надеется, что ему удастся образумить царя и положить конец усобицам и царящей повсюду бессмысленной жестокости.

  • Съемки фильма проходили в Суздале, где была построена декорация опричного дворца. По окончании производства произошел скандал, так как никто не хотел брать на себя расходы по демонтажу декорации.
  • Рабочее название фильма - “Иван Грозный и митрополит Филипп”.
  • Главная роль изначально писалась в расчёте на Петра Мамонова, с которым режиссер Павел Лунгин ранее неоднократно работал. По словам Лунгина, он увидел в актере черты царя во время съемок фильма “Остров”. 
  • Последняя роль в кино Олега Янковского. Актер скончался 20 мая 2009 года, через три дня после показа фильма на Каннском фестивале.
  • Готовясь к роли, Олег Янковский встречался с патриархом Алексием II и получил от него благословение на съемки.
  • В конце октября 2009 года вышел роман сценариста фильма Алексея Иванова “Летоисчисление от Иоанна”, основанный на первоначальном варианте сценария фильма.

1565 год, темные времена, правление Ивана Грозного. Русь растерзана голодом и ливонской войной. Правителю Руси во всем мерещатся измена и предательство. Его верные слуги, опричники, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Главный закон для них — царь. Единственный, кто пошел против царской воли и опричных злодейств — митрополит Филипп, верный друг детства Ивана Грозного. Он возвысил голос свой и принес себя в жертву...

7.3 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 4 ноября 2009
Премьера в мире 17 мая 2009
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Петр Мамонов
Петр Мамонов
Олег Янковский
Олег Янковский
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Тарас Бульба
Тарас Бульба (2008)
7.6851063
Постер фильма Царь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После Эйзенштейна эпоха Иоанна Грозного разрабатывалась в кино преимущественно в приключенческом стиле – от одной средненькой экранизации столь же средненького романа «Князь Серебряный» до другой, а то и вовсе в бразильско-венесуэльском ключе, как в недавнем телепроекте Андрея Эшпая. Между тем сам Иван Васильевич почти не менял профессию, лишь иногда переквалифицируясь из великого централизатора Руси в тирана-душегубца и обратно. Однако осмысления эпохи опричнины только в тональностях…
Читать
Пока нет отзывов Написать
99 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
международный трейлер
Международный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши