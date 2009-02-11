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Пятница, 13-е Пятница, 13-е
Киноафиша Фильмы Пятница, 13-е
Friday the 13th

Пятница, 13-е, 2009

2009 / США
7.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

На берег печально известного Хрустального озера приезжает компания друзей. Они встречают парня по имени Клэй, у которого несколько недель назад здесь же пропала сестра. Все они слышали страшилки про эти места, но никто из них не воспринимает их всерьез, пока на горизонте не появляется Джейсон Вурхиз - псих в маске, который давно облюбовал побережье и методично убивает легкомысленную молодежь. 

  • Ричард Берджи был утвержден на роль шерифа всего за 12 часов до начала съемок с его участием. 
  • С учетом этого ремейка, Джейсон убил около 200 человек во всех фильмах серии. 
  • Процесс грима Дерека Мирса, сыгравшего Джейсона, занимал три часа. 
  • Титр с названием фильма появляется спустя примерно 25 минут после начала фильма. Такой “пролог” является одним из самых длинных в кино. 
  • Эдриан Кинг, звезда оригинального фильма 1980 года, обратилась к продюсерам с просьбой сыграть эпизодическую роль, однако ей отказали. 
  • С показателем в 42,2 млн долларов сборов за первый уик-энд этот фильм побил рекорд фильма ужасов “Проклятие” (39,1 млн долларов). 
  • В этом фильме Джейсон носит и легендарную хоккейную маску, и мешок, хотя ни то, ни другое не появилось в оригинальном фильме 1980 года. Мешок был первой маской, которую Джейсон во втором фильме, а хоккейная маска не появлялась до последней трети третьего фильма.

Одинадцатое возвращение к водам Хрустального Озера не должно стать для Джейсона Вурхиза последним, знаменитый маньяк с мачете снова убивает! Как и прежде от рук жестокого убийцы погибают молодые люди, имевшие неосторожность вернутся на территорию лагеря «Хрустальное озеро». Клэй, Дженна, Уитни, Трент и остальные должны будут очень постараться, дабы не стать очередными жертвами Джейсона…

7.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 12 февраля 2009
Премьера онлайн 1 мая 2020
Премьера в мире 11 февраля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Маркус Ниспел
В ролях
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Аманда Ригетти
Аманда Ригетти
Дерек Мирс
Дерек Мирс
Аарон Йоо
Все актеры и съемочная группа
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Пятница, 13-е
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Энергичный и безжалостный тевтонец Маркус Ниспель (будем, впрочем, именовать его на английский манер – Ниспелом, поскольку этот уроженец Франкфурта-на-Майне уже свил себе адское гнездышко в Соединенных Штатах и оттуда плетет свою суровую паутину ужаса) после «Техасской резни бензопилой», «Франкенштейна» и «Следопыта», больше похожего на фильм «Восставший из ада», вполне логично взялся продолжить тему Хрустального озера, на берегах которого…
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