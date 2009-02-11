Пятница, 13-е, 2009

На берег печально известного Хрустального озера приезжает компания друзей. Они встречают парня по имени Клэй, у которого несколько недель назад здесь же пропала сестра. Все они слышали страшилки про эти места, но никто из них не воспринимает их всерьез, пока на горизонте не появляется Джейсон Вурхиз - псих в маске, который давно облюбовал побережье и методично убивает легкомысленную молодежь.
Одинадцатое возвращение к водам Хрустального Озера не должно стать для Джейсона Вурхиза последним, знаменитый маньяк с мачете снова убивает! Как и прежде от рук жестокого убийцы погибают молодые люди, имевшие неосторожность вернутся на территорию лагеря «Хрустальное озеро». Клэй, Дженна, Уитни, Трент и остальные должны будут очень постараться, дабы не стать очередными жертвами Джейсона…