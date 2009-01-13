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Гарри, тренер по теннису
Киноафиша Фильмы Гарри, тренер по теннису
Gary the Tennis Coach

Гарри, тренер по теннису, 2007

2007 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Гарри Хаусману чертовски повезло. Бывший спортсмен, опустившийся и бездомный Гарри, получает работу тренера школьной команды по теннису. Предыдущий наставник – зануда внушил своим забитым питомцам стойкое отвращение к спорту. Весельчак Гарри сколотил команду орлов из кучки хилых школьников. Но завести молодняк смогли только суровые меры. В ход пошли: стриптиз на корте, грубое поведение и цветистые ругательства, битвы ракетками, постоянные шутки и приколы на грани приличного. Гарри стал кумиром юнцов, а его команда – претендентом на главный приз штата по теннису. Однако школьное начальство в шоке от выходок нового тренера и собирается его уволить. Как назло, Гарри влип в историю с двумя своими фанатками. Ему предстоит добыть победу команды любой ценой, чтобы оправдаться по всем статьям обвинения…

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 13 января 2009
Премьера в мире 13 января 2009
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Дэнни Лейнер
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Ренди Квейд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гарри, тренер по теннису 2 постера
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