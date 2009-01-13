Гарри, тренер по теннису, 2007

Гарри Хаусману чертовски повезло. Бывший спортсмен, опустившийся и бездомный Гарри, получает работу тренера школьной команды по теннису. Предыдущий наставник – зануда внушил своим забитым питомцам стойкое отвращение к спорту. Весельчак Гарри сколотил команду орлов из кучки хилых школьников. Но завести молодняк смогли только суровые меры. В ход пошли: стриптиз на корте, грубое поведение и цветистые ругательства, битвы ракетками, постоянные шутки и приколы на грани приличного. Гарри стал кумиром юнцов, а его команда – претендентом на главный приз штата по теннису. Однако школьное начальство в шоке от выходок нового тренера и собирается его уволить. Как назло, Гарри влип в историю с двумя своими фанатками. Ему предстоит добыть победу команды любой ценой, чтобы оправдаться по всем статьям обвинения…