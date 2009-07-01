Джонни Д, 2009

США, 30-е годы ХХ века. Вся Америка следит за схваткой двух непримиримых врагов: гангстера Джона Диллинджера и агента новой спецслужбы ФБР Мелвина Первиса. Диллинджер - обаятельный, но безжалостный грабитель банков и убийца, множество раз сбегавший из самых охраняемых тюрем. Первис - хладнокровный и расчетливый сыщик, от успеха которого зависит репутация всей правоохранительной системы. Кто из них одержит победу в этом противостоянии?
Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе банков Джоне Диллинджере. Дерзкие нападения сделали его выдающимся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвиса Первиса и его молодого напарника Джея Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги прославляли преступника в обществе, считавшем банки главной причиной Великой депрессии.
В то время, как приключения лихой банды, к которой примкнули Малявка Нельсон и Элвин Карпис, вдохновляли обозленных граждан, Гувер решил воспользоваться случаем и превратить Бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны, ФБР. Он сделал Диллинджера самым опасным врагом Америки, а спасителем нарек Первиса, гордость Федерального бюро.