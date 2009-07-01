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Джонни Д Джонни Д
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Public Enemies

Джонни Д, 2009

2009 / США
7.6 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 7
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США, 30-е годы ХХ века. Вся Америка следит за схваткой двух непримиримых врагов: гангстера Джона Диллинджера и агента новой спецслужбы ФБР Мелвина Первиса. Диллинджер - обаятельный, но безжалостный грабитель банков и убийца, множество раз сбегавший из самых охраняемых тюрем. Первис - хладнокровный и расчетливый сыщик, от успеха которого зависит репутация всей правоохранительной системы. Кто из них одержит победу в этом противостоянии?

  • Во время съемок в Ошкоше, штат Висконсин, мальчик одиннадцати лет сказал Джонни Деппу, что ему нравится его шляпа-федора, и он хотел бы себе такую же. После окончания съемок Депп отправил мальчику шляпу по почте.
  • Адвокат Джона Диллинджера Луис Пикетт никогда не учился в юридической школе. Он сдал экзамен с четвертой попытки, получив лицензию на практику в 1920 году.
  • Во время сцены побега после ограбления банка Джонни Депп едет на “Студебеккере” 1932 года выпуска, который Диллинджер использовал в качестве машины для бегства после ограбления банка в Гринкасле, штат Индиана. Автомобиль был взят из ближайшего автомобильного музея во время съемок в Колумбусе, штат Висконсин. 
  • Благодаря забастовке сценаристов режиссер Майкл Манн смог привлечь к проекту Джонни Деппа и Марион Котийяр, так как проекты, в которых они в то время снимались, были отложены.
  • Фильм создан на основе биографической книги Брайана Барроу «Враги общества: величайшая волна преступности в Америке». В ней рассказывается о последних годах жизни реального грабителя банков Джона Диллинджера, ставшего народным героем.

Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе банков Джоне Диллинджере. Дерзкие нападения сделали его выдающимся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвиса Первиса и его молодого напарника Джея Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги прославляли преступника в обществе, считавшем банки главной причиной Великой депрессии.

В то время, как приключения лихой банды, к которой примкнули Малявка Нельсон и Элвин Карпис, вдохновляли обозленных граждан, Гувер решил воспользоваться случаем и превратить Бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны, ФБР. Он сделал Диллинджера самым опасным врагом Америки, а спасителем нарек Первиса, гордость Федерального бюро.

7.6 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 23 июля 2009
Премьера онлайн 8 декабря 2019
Премьера в мире 1 июля 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Все актеры и съемочная группа
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Хотя российские прокатчики довольно остроумно придумали назвать новый фильм Майкла Манна, выпущенный на отечественные экраны компанией «КАРО Фильм», как «Джонни Д.», соединив таким манером Джона Диллинджера с играющим его Джонни Деппом, в оригинале картина именуется более строго и просто: «Враги общества» (Public Enemies). Собственно, это первая часть заголовка книги Брайана Бёрроу, по которой фильм и поставлен, – «Враги общества: Величайшая волна…
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disturatro 23 февраля 2023, 19:38
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в топ-3 на Netflix «Враги общества» заинтересовали современную аудиторию.
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27 мая 2020 09:51
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