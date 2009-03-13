Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний дом слева Последний дом слева
Киноафиша Фильмы Последний дом слева
The Last House on the Left

Последний дом слева, 2009

2009 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Семья Коллинвуд - муж, жена и дочь-подросток Мэри - приезжают отдохнуть в домик у озера. Поехав к живущей неподалеку подруге Пейдж, Мэри знакомится с парнем по имени Джастин, который предлагает подружкам покурить травку. Их совместное времяпрепровождение заканчивается появлением банды Крэга - сбежавшего из тюрьмы отца Джастина. Преступники начинают издеваться над девушками, а затем оказываются в доме родителей Мэри, которые даже не подозревают, с кем им предстоит переночевать под одной крышей.

  • Ремейк одноименного ужастика Уэса Крэйвена 1972 года.
  • Студия рассмотрела более ста кандидатов на должность режиссера, прежде чем выбрать Дэнниса Илиадиса.
  • Джонатан Крэйвен, сопродюсер фильма, сыграл роль мальчика с шариком в оригинальном фильме 1972 года.
  • В сценах в гостиничном номере на ногах Пейдж и Мэри можно заметить синяки. Эти синяки возникли после съемок сцен в лесу, которые прошли раньше. Гримеры пытались скрыть отметины, но они были слишком заметными и скрыть их как следует так и не удалось. 
  • Изначально фильм хотели выпустить сразу на видеоносителях, но хорошие отзывы после тестовых показов привели к тому, что фильм было решено показать в кинотеатрах. 
  • Тони Голдуин сначала хотел отказаться от роли из-за большого количества жестоких сцен. Однако актер передумал после того, как посмотрел другой фильм режиссера Дэнниса Илиадиса, “Хардкор”.

Остановившись в домике на берегу озера Коллинвуд, Мэри и ее друг попадают в руки беглого преступника и его шайки. Чудом спасшись, Мэри бежит к родителям, Джону и Эмме, живущим неподалеку. Их дом также привлекает преступников, ищущих надежное укрытие. Но там их уже ждут.

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 мая 2009
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 13 марта 2009
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэннис Илиадис
Дэннис Илиадис
В ролях
Моника Поттер
Сара Пэкстон
Сара Пэкстон
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Спенсер Трит Кларк
Спенсер Трит Кларк
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Постер фильма Последний дом слева 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последний дом слева смотреть онлайн

Последний дом слева
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Наследие еще даже не почившего от своих кошмаров Уэсли Эрла Крейвена, одного из главных концертмейстеров американского хоррора, уже зримо обретает вторую жизнь. В течение последних нескольких лет киномир наслаждался двойной реанимацией эпопеи «У холмов есть глаза», чье второе пришествие на экраны было зачато перебравшимся в Голливуд неутомимым французским мясником Александром Ажа. Теперь настала очередь крейвеновского дебюта «Последний дом слева», снятого в далеком 1972-м, когда будущий отец…
Читать
Пока нет отзывов Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что смотрит король ужасов: 10 любимых фильмов Стивена Кинга Писатель знает толк в кино о призраках, будничных кошмарах и фантастических монстрах.
Написать
21 сентября 2021 19:29
Из грязи в князи: 10 режиссеров с потрясающе успешными дебютными фильмами Режиссеры из нашего списка доказывают, что одного только таланта порой более чем достаточно, чтобы завоевать Голливуд, даже если у тебя вообще нет опыта. От «Чикаго» Роба Маршалла»
Написать
21 июля 2017 09:09
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок
Отрывок
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши