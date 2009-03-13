Последний дом слева, 2009

Семья Коллинвуд - муж, жена и дочь-подросток Мэри - приезжают отдохнуть в домик у озера. Поехав к живущей неподалеку подруге Пейдж, Мэри знакомится с парнем по имени Джастин, который предлагает подружкам покурить травку. Их совместное времяпрепровождение заканчивается появлением банды Крэга - сбежавшего из тюрьмы отца Джастина. Преступники начинают издеваться над девушками, а затем оказываются в доме родителей Мэри, которые даже не подозревают, с кем им предстоит переночевать под одной крышей.