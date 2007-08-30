Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Доктор Плонк
6.7
Доктор Плонк - Трейлер
Киноафиша Фильмы Доктор Плонк
6.7

Доктор Плонк

, 2007
Dr. Plonk
Австралия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Доктор Плонк
6.7
Доктор Плонк - Трейлер
Доктор Плонк  Трейлер

О фильме

1907-й год. Выдающийся ученый и изобретатель Доктор Плонк подсчитывает точную дату конца света. Тот должен неминуемо произойти через 101 год, если тотчас же не предпринять мер по спасению человечества. Как это обычно и бывает с предсказателями, Плонка поднимают на смех политики, бюрократы и даже его верный слуга Паулюс. Чтобы подтвердить свою правоту, Плонк изобретает машину времени и отправляется в будущее собирать доказательства грядущего апокалипсиса.

Но в 2007-м году у незадачливого изобретателя начинаются проблемы. Безуспешные попытки Доктора Плонка обратить внимание уполномоченных властных органов на надвигающуюся беду не просто не увенчались успехом, но и поставили его вне закона. Теперь, когда все силы национальной обороны оказались у него на хвосте, ему пора переформулировать цель его научных изысканий... а именно: достаточно ли быстро он бегает, чтобы скрыться?

В ролях

Найджел Ланги
Пол Блэкуэлл
Пол Блэкуэлл
Paulus
Магда Шубански
Магда Шубански
Mrs. Plonk
Уэйн Энтони
Prime Minister Stalk
Nigel Martin
Dr. Plonk
Phoebe Paterson de Heer
Maltreated Maid
Богдан Коца
Knock-Down Policeman
Квентин Кенихан
Man on Trolley
Sam Brooks
Chauffeur & Busking Clown
Celine O'Leary
Park Bench Woman
Джо Кеннеди
Park Bench Woman
Режиссер Рольф Де Хир
Сценарист Рольф Де Хир
Композитор Грэм Тардиф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 30 августа 2007
Дата выхода
1 января 2009 Россия Кино без границ
30 августа 2007 Австралия
1 января 2009 Беларусь
1 января 2009 Казахстан
1 января 2009 Украина
Сборы в мире $89 509
Производство Vertigo Productions
Другие названия
Dr. Plonk, Doctor Plonk, Доктор Плонкъ

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Доктор Плонк - Трейлер
Доктор Плонк Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Высыпаете угли в мангал? Фатальная ошибка: запоминайте секрет, не даст шашлыку пригореть
Яичная скорлупа для дачников — как швейцарский нож: спасает томаты, пугает слизней и превращает «мёртвую» почву в пух
«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше