Но в 2007-м году у незадачливого изобретателя начинаются проблемы. Безуспешные попытки Доктора Плонка обратить внимание уполномоченных властных органов на надвигающуюся беду не просто не увенчались успехом, но и поставили его вне закона. Теперь, когда все силы национальной обороны оказались у него на хвосте, ему пора переформулировать цель его научных изысканий... а именно: достаточно ли быстро он бегает, чтобы скрыться?
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