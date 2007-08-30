1907-й год. Выдающийся ученый и изобретатель Доктор Плонк подсчитывает точную дату конца света. Тот должен неминуемо произойти через 101 год, если тотчас же не предпринять мер по спасению человечества. Как это обычно и бывает с предсказателями, Плонка поднимают на смех политики, бюрократы и даже его верный слуга Паулюс. Чтобы подтвердить свою правоту, Плонк изобретает машину времени и отправляется в будущее собирать доказательства грядущего апокалипсиса.

Но в 2007-м году у незадачливого изобретателя начинаются проблемы. Безуспешные попытки Доктора Плонка обратить внимание уполномоченных властных органов на надвигающуюся беду не просто не увенчались успехом, но и поставили его вне закона. Теперь, когда все силы национальной обороны оказались у него на хвосте, ему пора переформулировать цель его научных изысканий... а именно: достаточно ли быстро он бегает, чтобы скрыться?