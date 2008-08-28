26-летний Роберт Циммерманн, дизайнер компьютерных игр, должен присутствовать на презентации своего проекта. Но вот неудача! Во время ланча приятель случайно испачкал его элегантный пиджак, и теперь вместо презентации Роберту приходится отправиться в химчистку.

Там он и знакомится с приемщицей Моникой, женщиной старше его лет на 20. Роберт сразу забывает и о важном мероприятии, и о прежней подружке. С этого момента он думает только о Монике, тщетно пытаясь добиться ее внимания и размышляя о вечной загадке любви…