Постер фильма Запутались в любви
1 постер
Запутались в любви

Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe 18+
О фильме

26-летний Роберт Циммерманн, дизайнер компьютерных игр, должен присутствовать на презентации своего проекта. Но вот неудача! Во время ланча приятель случайно испачкал его элегантный пиджак, и теперь вместо презентации Роберту приходится отправиться в химчистку.

Там он и знакомится с приемщицей Моникой, женщиной старше его лет на 20. Роберт сразу забывает и о важном мероприятии, и о прежней подружке. С этого момента он думает только о Монике, тщетно пытаясь добиться ее внимания и размышляя о вечной загадке любви…

Запутались в любви - трейлер
Запутались в любви  трейлер
Страна Германия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 29 августа 2008
Премьера в мире 28 августа 2008
Дата выхода
6 августа 2009 Россия Другое кино
6 августа 2009 Беларусь
28 августа 2008 Германия
6 августа 2009 Казахстан
6 августа 2009 Украина
Сборы в мире $1 123 281
Производство Boje Buck Produktion, Norddeutscher Rundfunk (NDR)
Другие названия
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe, Robert Zimmermann és a szerelem, Robert Zimmermann Is Tangled Up in Love, Robert Zimmermann se ve sorprendido por el amor, Запутались в любви
Режиссер
Леандер Хаусманн
В ролях
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Марушка Детмерс
Юлия Дитце
Питер Джордан
Аарон Хонг Ле
Рейтинг фильма

6.7
10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Запутались в любви - трейлер
Запутались в любви Трейлер
Кадры из фильма
