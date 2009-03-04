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Молодая Виктория Молодая Виктория
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The Young Victoria

Молодая Виктория, 2009

2009 / Великобритания / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

В ее честь названа лилия в Южной Америке – «Виктория королевская». И эпоха в истории Великобритании носит имя этой женщины – «Викторианская». Почему? А потому что она и была королевой. Настоящей королевой, которая правила дольше всех британских монархов – более шести десятилетий! Но при восшествии на престол в 1837 году она была лишь юным восемнадцатилетним человеком, неопытным, окруженным интригами врагов, жаждавших власти. И в этой драматической истории для нее нашелся настоящий принц, о каком мечтают все девушки – принц Альберт. Он стал ее верной защитой и опорой, возвышенной страстью и мудрым другом. Об истории любви королевы Виктории и принца Альберта и повествует этот увлекательный фильм, красивый и проникновенный, какими и были чувства двух благородных и чистых сердец…

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 декабря 2009
Премьера в мире 4 марта 2009
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле
В ролях
Руперт Френд
Руперт Френд
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Эмили Блант
Эмили Блант
Пол Беттани
Пол Беттани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Молодая Виктория 2 постера
Оскар Лучший дизайн костюмов
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший дизайн костюмов
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший грим/прически
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Наша рецензия
Молодые годы королевы Виктории уже не в первый раз становятся объектом кинематографического любопытства. В 2001 году Джон Эрман, имевший к тому времени за плечами опыт экранизации столь несовместимых в одной голове вещей, как роман «Скарлетт» (продолжение «Унесенных ветром») и книга «Воспоминания об Анне Франк», поставил на телевидении весьма качественный и достойный фильм «Виктория и Альберт», подробно и сдержанно рассказывавший о любви и браке…
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Умер режиссер «Даллаского клуба покупателей» Жан-Марк Валле Причина смерти не уточняется.
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27 декабря 2021 15:20
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