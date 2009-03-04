Молодая Виктория, 2009

В ее честь названа лилия в Южной Америке – «Виктория королевская». И эпоха в истории Великобритании носит имя этой женщины – «Викторианская». Почему? А потому что она и была королевой. Настоящей королевой, которая правила дольше всех британских монархов – более шести десятилетий! Но при восшествии на престол в 1837 году она была лишь юным восемнадцатилетним человеком, неопытным, окруженным интригами врагов, жаждавших власти. И в этой драматической истории для нее нашелся настоящий принц, о каком мечтают все девушки – принц Альберт. Он стал ее верной защитой и опорой, возвышенной страстью и мудрым другом. Об истории любви королевы Виктории и принца Альберта и повествует этот увлекательный фильм, красивый и проникновенный, какими и были чувства двух благородных и чистых сердец…