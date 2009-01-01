«Это были хорошие трудности. Это были необходимые трудности». В 60-е конгрессмен Джон Льюис был одним из лидеров американского движения за гражданские права, которое пыталось остановить апартеид мирными способами. Черная музыка, передававшаяся от поколения к поколению, была неразрывно связана с борьбой. Это была не просто музыка, а устное воплощение черной истории. Через интервью, архивные и новые записи песен свободы «Саундтрек революции» показывает, насколько важна была музыка не только для движения за гражданские права, но и для десятка тысяч людей, которые съехались со всей страны на Юг США, чтобы отстоять свою позицию. В фильме принимают участие такие легенды движения как Джулиан Бонд и Эндрю Янг. Картина повествует о решающих событиях, приведших к отмене расовой сегрегации и принятии всеобщего избирательного права.