Постер фильма Музыка для революции
7.6 Рейтинг IMDb: 7.5
Музыка для революции

Музыка для революции

Soundtrack for a Revolution 18+
О фильме

«Это были хорошие трудности. Это были необходимые трудности». В 60-е конгрессмен Джон Льюис был одним из лидеров американского движения за гражданские права, которое пыталось остановить апартеид мирными способами. Черная музыка, передававшаяся от поколения к поколению, была неразрывно связана с борьбой. Это была не просто музыка, а устное воплощение черной истории. Через интервью, архивные и новые записи песен свободы «Саундтрек революции» показывает, насколько важна была музыка не только для движения за гражданские права, но и для десятка тысяч людей, которые съехались со всей страны на Юг США, чтобы отстоять свою позицию. В фильме принимают участие такие легенды движения как Джулиан Бонд и Эндрю Янг. Картина повествует о решающих событиях, приведших к отмене расовой сегрегации и принятии всеобщего избирательного права.

Страна США / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Дата выхода
24 апреля 2009 Россия 16+
24 апреля 2009 Казахстан
1 января 2009 США
24 апреля 2009 Украина
Производство Freedom Song Productions, Goldcrest Films International, Louverture Films
Другие названия
Soundtrack for a Revolution, Bande originale d'une Révolution, Dźwięki rewolucji
Режиссер
Билл Гуттентаг
Дэн Стурман
В ролях
Джон Ледженд
Вайклеф Джин
Джосс Стоун
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

