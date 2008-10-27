Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
LOL (ржунимагу) LOL (ржунимагу)
Киноафиша Фильмы LOL (ржунимагу)
LOL (Laughing Out Loud)

LOL (ржунимагу), 2008

2008 / Франция
7.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
LOL? Это значит — Laughing Out Loud, "смешно" — на языке Интернета. И так друзья пятнадцатилетней Лолы зовут ее. Однако, когда Лола приходит в первый день занятий в свой предпоследний класс, ей не до смеха. Артюр, ее друг, ранит ее, признавшись, что изменял ей летом. И у ее приятелей просто дар всё усложнять. Совсем, как у ее матери Анн, с которой стало просто невозможно разговаривать, и не только потому, что она не знает значения LOL. То, что ее родители развелись — это одно. То, что Анн обращается со своей дочерью-подростком как с ребенком и лжет ей в главном, например, что она тайком встречается со своим бывшим мужем и что к ней клеится полицейский — это другое дело.

Со своей стороны, Анн спрашивает себя, что могло случиться с ее нежной маленькой девочкой. Переходя от нежности к грубости, отношения мачки-дочери переполнены любовью и LOL.

7.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 6 августа 2009
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 27 октября 2008
Прокатчик Настроение
Режиссер
Лиза Азуэлос
Лиза Азуэлос
В ролях
Софи Марсо
Софи Марсо
Франсуаза Фабиан
Франсуаза Фабиан
Валид Халид
Жоселин Киврин
Криста Тере
Криста Тере
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Лето. Одноклассники. Любовь
Лето. Одноклассники. Любовь (2012)
7.4897957
Любовь и прочий зоопарк
Любовь и прочий зоопарк (2017)
5.818182
Притворись моим парнем
Притворись моим парнем (2013)
6.6
Я, снова я и мама
Я, снова я и мама (2013)
5.6
Большая маленькая я
Большая маленькая я (2010)
6.6363635
Кролик и бык
Кролик и бык (2009)
6.7272725
По ту сторону кровати
По ту сторону кровати (2008)
7.0434785
Алекс и Эмма
Алекс и Эмма (2003)
5.9
Тихие палисады
Тихие палисады (1990)
3.5833333
Веселая пасха
Веселая пасха (1984)
7.4
Комната чудес (2022)
0
Моя малышка
Моя малышка (2019)
6.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про школу и подростков Фильмы про школу и подростков
Постер фильма LOL (ржунимагу) 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:05
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
фрагмент фильма 2
Фрагмент фильма 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши