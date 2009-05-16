Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Штурмуя Вудсток
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Штурмуя Вудсток

Штурмуя Вудсток

Taking Woodstock 18+
О фильме

Главный герой фильма — успешный дизайнер интерьеров в Гринвич Вилладж — однажды оказывается вынужден вернуться домой в американское захолустье и заняться семейным бизнесом. Но летом 1969 года он уже не жалеет об этом, ибо отдает свой мотель под базу для организации Вудстока.

Штурмуя Вудсток - трейлер
Штурмуя Вудсток  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 3 ноября 2025
Премьера в мире 16 мая 2009
Дата выхода
16 мая 2009 Россия 16+
27 августа 2009 Австралия
14 октября 2009 Бельгия
18 декабря 2009 Бразилия
13 ноября 2009 Великобритания
7 января 2010 Венгрия
3 сентября 2009 Германия
1 октября 2009 Гонконг
15 октября 2009 Греция
4 сентября 2009 Дания
1 октября 2009 Израиль
13 ноября 2009 Ирландия
25 сентября 2009 Испания
9 октября 2009 Италия
16 мая 2009 Казахстан
28 августа 2009 Канада
18 сентября 2009 Латвия
4 февраля 2010 Литва
4 декабря 2009 Мексика
17 сентября 2009 Нидерланды
11 сентября 2009 Норвегия
7 мая 2010 Панама
27 ноября 2009 Польша
17 сентября 2009 Португалия
30 октября 2009 Румыния
28 августа 2009 США
1 октября 2009 Сингапур
9 октября 2009 Тайвань
16 октября 2009 Турция
16 мая 2009 Украина
11 сентября 2009 Финляндия
23 сентября 2009 Франция
24 июля 2010 Хорватия
16 октября 2009 Швейцария
28 августа 2009 Швеция
18 сентября 2009 Эстония
29 июля 2010 Южная Корея
15 января 2011 Япония
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $9 975 737
Производство Focus Features
Другие названия
Taking Woodstock, Destino: Woodstock, Aconteceu em Woodstock, Bienvenido a Woodstock, Etsi pirame to Woodstock, Hôtel Woodstock, Ieņemot Vudstoku, Motel Woodstock, Özgür Woodstock, Souvenirs de Woodstock, Svi na Woodstock, Taking Woodstock - Der Beginn einer Legende, Vudstokas, Woodstock a kertemben, Woodstocki vallutamine, Zažít Woodstock, Zdobyć Woodstock, Έτσι πήραμε το Γούντστοκ, Да приемеш Уудсток, Штурмуя Вудсток, ウッドストックがやってくる, 胡士托風波
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Пол Дано
Пол Дано
Майкл Зеген
Майкл Зеген
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6

6.6
15 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Штурмуя Вудсток - трейлер
Штурмуя Вудсток Трейлер
Штурмуя Вудсток - репортаж о съемках
Штурмуя Вудсток Репортаж о съемках
