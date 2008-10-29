Мои звезды прекрасны, 2009

Супер-красавицы французского кино и не подозревали, что делят на троих своего самого преданного и страстного поклонника! И неважно, что он — простой уборщик, каждое утро сметающий пыль с компьютеров в самом знаменитом в Париже актерском агентстве! Впрочем, незавидное положение дает Роберу определенные преимущества: он может получить доступ к личным тайнам трех своих самых любимых женщин! И вот, их расписания неожиданно меняются, бойфренды куда-то исчезают, и — что самое ужасное! — каким-то чудом все трое оказываются заняты в одном фильме! Вычислив негодяя, который превратил звездную жизнь в звездную пыль, три красавицы решают показать ему, кто главный режиссер в этом кино.

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