Malcolm Tucker Знаешь, я встречал много психов, но никто не был таким чёртовски скучным, как ты. Ты настоящий зануда. Извини, извини, я знаю, ты не любишь ругательства, так что я исправлюсь. Ты скучный п#*, звёздочка, звёздочка, у##!