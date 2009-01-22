Один из британских министров случайно проговаривается о якобы готовящейся военной операции в одной из стран арабского мира. Это запускает целую череду событий, главной целью которых является именно развязывание войны, о которой до сего момента никто и не помышлял.
|22 января 2009
|Россия
|16+
|7 января 2010
|Австралия
|MA 15+
|14 апреля 2009
|Великобритания
|22 января 2009
|Германия
|10 декабря 2009
|Греция
|22 января 2009
|Дания
|15
|4 декабря 2009
|Испания
|22 января 2009
|Казахстан
|22 января 2009
|США
|22 января 2009
|Украина
На экране зверинец. Хаос, но существующий по своим жестким нормам. Амбиции, но… Читать дальше…