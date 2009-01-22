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Постер фильма В петле
7.4
В петле - Трейлер
Киноафиша Фильмы В петле
7.4

В петле

, 2009
In the Loop
Великобритания / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма В петле
7.4
В петле - Трейлер
В петле  Трейлер

О фильме

Один из британских министров случайно проговаривается о якобы готовящейся военной операции в одной из стран арабского мира. Это запускает целую череду событий, главной целью которых является именно развязывание войны, о которой до сего момента никто и не помышлял.

В ролях

Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Генерал-лейтенант Джордж Миллер
Анна Кламски
Анна Кламски
Том Холландер
Том Холландер
Simon Foster
Дэвид Раш
Дэвид Раш
Питер Капальди
Питер Капальди
Malcolm Tucker
Джина МакКи
Джина МакКи
Judy Molloy
Стив Куган
Стив Куган
Гарри Хадден-Патон
Civil Servant
Samantha Harrington
Malcolm's Secretary
Оливия Пуле
Suzy
Крис Эддисон
Крис Эддисон
Toby Wright
James Smith
Michael Rodgers
Режиссер Армандо Ианнуччи
Сценарист Джесси Армстронг, Simon Blackwell, Tony Roche, Армандо Ианнуччи
Композитор Адем Ильхан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 17 апреля 2009
Премьера в мире 22 января 2009
Дата выхода
22 января 2009 Россия 16+
7 января 2010 Австралия MA 15+
14 апреля 2009 Великобритания
22 января 2009 Германия
10 декабря 2009 Греция
22 января 2009 Дания 15
4 декабря 2009 Испания
22 января 2009 Казахстан
22 января 2009 США
22 января 2009 Украина
Бюджет 612 650 GBP
Сборы в мире $7 787 487
Производство BBC Film, UK Film Council, Aramid Entertainment Fund
Другие названия
In the Loop, Biti obvescen, Conversa Truncada, Dans le coup, Egy kis gubanc, Em Inglês, S.F.F., In the Loop - silmukka kiristyy, Kabinett außer Kontrolle, Kısır Döngü, Polemos ektos programmatos, Scuze, am pornit razboiul!, Telgitagused, U banani, Vienoje kilpoje, Vrzino kolo, Zapętleni, Πόλεμος εκτός προγράμματος, В петле, Кръгът на посветените, У петлі, イン・ザ・ループ, 人人有份, Kabinett ausser Kontrolle

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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В петле - Трейлер
В петле Трейлер
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Цитаты

Malcolm Tucker Знаешь, я встречал много психов, но никто не был таким чёртовски скучным, как ты. Ты настоящий зануда. Извини, извини, я знаю, ты не любишь ругательства, так что я исправлюсь. Ты скучный п#*, звёздочка, звёздочка, у##!

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
На мой вкус, великолепный фильм. И смешной. Диалоги смачные.

На экране зверинец. Хаос, но существующий по своим жестким нормам. Амбиции, но… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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