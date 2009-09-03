Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Геймер Геймер
Киноафиша Фильмы Геймер
Gamer

Геймер, 2009

2009 / США
7.4 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

2034 год. Мир окончательно погрузился в виртуальную реальность. Миллионы людей наблюдают за онлайн-игрой “Убийцы” - реалити, где вершатся судьбы преступников, приговоренных к смертной казни. Настоящими людьми управляют профессиональные геймеры и заключенный Джон Тиллман - один из персонажей этой игры по имени Кейбл. Если Тиллман продержится 30 боев, то получит свободу. Но если управляющий им игрок допустит ошибку, то Джон умрет по-настоящему, без возможности загрузить удачное сохранение. 

  • Действие фильма происходит в 2034 году.
  • Майкл Холл лично порекомендовал актера Сэма Уитвера на роль, поскольку поработал с ним в сериале “Декстер”.
  • Ведущих новостей играют Джеймс Родей и Мэгги Лосон, звезды сериала “Ясновидец”, которые на момент съемок были парой уже в течение трех лет. 
  • Когда Саймон рассказывает Кейблу, что ему 17 лет, актеру Логану Лерману, сыгравшему Саймона, на самом деле было 17 лет. 
  • У героя Саймона есть футболка с логотипом “Crank”. Это отсылка к картине “Адреналин”, предыдущему фильму Марка Невелдайна и Брайана Тейлора.
  • Фильм снимали на цифровую камеру “Red One”. Это был второй по счету фильм, снятый с помощью этой камеры. Первым был “Че: Часть первая. Аргентинец” Стивена Содерберга. 
  • Мотоцикл, которым управляет Трейс, - это “Buell Firebolt”.
  • Кейт Дэвид, который играет детектива в сцене допроса с Логаном Лерманом, также озвучивал рекламный ролик «Убийц», появляющийся в одной из сцен. 
  • Фильм снимался с соотношением сторон 2,40: 1, но позже режиссеры предпочли версию 1,85: 1, которая позволяла аудитории видеть больше информации и лучше подходила для портативной камеры, поэтому соотношение сторон было изменено. 
  • Вступительный монтаж таймлапса и других сцен мира будущего, где зритель видит рекламу Кейбла и граффити замка Кена, наложенные на здания или стены, на самом деле взяты из немого фильма Рона Фрике «Барака». 
  • Американский актер и ди-джей Эфрен Рамирес появляется в очень короткой эпизодической роли ди-джея на рейве Society.

Недалекое будущее. Человечество погрязло в виртуальной реальности онлайновых игр. Одни живут, чтобы играть… другие играют, чтобы выжить

7.4 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 сентября 2009
Премьера онлайн 22 апреля 2021
Премьера в мире 3 сентября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Режиссер
Марк Невелдайн
Марк Невелдайн
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Аарон Йу
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Призрачный гонщик 2
Призрачный гонщик 2 (2012)
6.6666665
Гренландия
Гренландия (2020)
7
Линия горизонта
Линия горизонта (2020)
6.214286
Гренландия: Миграция
Гренландия: Миграция
0
Жестокая ночь
Жестокая ночь (2022)
6.9375
Прости за беспокойство
Прости за беспокойство (2018)
6.0833335
Исчезновение
Исчезновение (2018)
6.769231
Врата дьявола
Врата дьявола (2017)
5.214286
Афера под прикрытием
Афера под прикрытием (2016)
7.3809524
Смайли
Смайли (2012)
4.5454545
Теория Хаоса
Теория Хаоса (2009)
4.7272725
Шестой день
Шестой день (2000)
7.0666666
Постер фильма Геймер 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Геймера» можно смело квалифицировать как фильм упущенных возможностей и неоправдавшихся надежд. Бросив в свою монтажную мясорубку крайне интересную идею о компьютерной игре живыми людьми и полном физиологическом сращении реального мира с виртуальным, Марк Невелдайн и Брайан Тейлор размололи ее, с одной стороны, неукротимыми жерновами трэша, а с другой – тяжелым молотом примитивной драматургии, простой как мычание и понятной с полуслова. К тому же речь на экране и впрямь…
Читать
zlolo 2 апреля 2015, 12:51
А я третий день скачать не могу! Подскажите прогу для скачки, чтобы докачать можно было с любого места даже если из инета выбило совсем! А то… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 19:02
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
Отзывы Написать
59 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Геймер
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 3
Отрывок 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши