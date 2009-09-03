Геймер, 2009

2034 год. Мир окончательно погрузился в виртуальную реальность. Миллионы людей наблюдают за онлайн-игрой “Убийцы” - реалити, где вершатся судьбы преступников, приговоренных к смертной казни. Настоящими людьми управляют профессиональные геймеры и заключенный Джон Тиллман - один из персонажей этой игры по имени Кейбл. Если Тиллман продержится 30 боев, то получит свободу. Но если управляющий им игрок допустит ошибку, то Джон умрет по-настоящему, без возможности загрузить удачное сохранение.
Недалекое будущее. Человечество погрязло в виртуальной реальности онлайновых игр. Одни живут, чтобы играть… другие играют, чтобы выжить