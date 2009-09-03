Геймер, 2009

Наша рецензия

«Геймера» можно смело квалифицировать как фильм упущенных возможностей и неоправдавшихся надежд. Бросив в свою монтажную мясорубку крайне интересную идею о компьютерной игре живыми людьми и полном физиологическом сращении реального мира с виртуальным, Марк Невелдайн и Брайан Тейлор размололи ее, с одной стороны, неукротимыми жерновами трэша, а с другой – тяжелым молотом примитивной драматургии, простой как мычание и понятной с полуслова. К тому же речь на экране и впрямь…