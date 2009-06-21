Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Событие

Событие

Sobytie 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

По мотивам произведения Владимира Набокова.

История художника Трощейкина, его жены Любы, ее матери и сестры. Они живут за границей, в провинциальном маленьком городке, населенном соотечественниками. Неожиданное возвращение в город некого Барбашина переворачивает жизнь семьи. Пять лет назад в припадке ревности этот человек стрелял в Трощейкина и его жену, ранил их и, попав на шесть лет в тюрьму, пообещал вернуться и закончить начатое…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 21 июня 2009
Дата выхода
21 июня 2009 Россия 12+
21 июня 2009 Казахстан
21 июня 2009 Украина
Производство Filmstudio Demarsh
Другие названия
Sobytie, The Event, Событие
Режиссер
Андрей Эшпай
Андрей Эшпай
В ролях
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Сергей Перелыгин
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Событие
6.3
Элизиум (2010)
Шут 7.0
Шут (1988)
Дом Солнца 6.6
Дом Солнца (2010)
Бумажный солдат 6.8
Бумажный солдат (2008)
Райские кущи 5.1
Райские кущи (2015)
Сынок 6.6
Сынок (2009)
Небесный суд 7.1
Небесный суд (2011)
Ветка сирени 6.0
Ветка сирени (2007)
Синдром Петрушки 6.5
Синдром Петрушки (2014)
Космос как предчувствие 6.5
Космос как предчувствие (2005)
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину 6.7
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину (2009)
Просточеловек 9.4
Просточеловек (2022)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше