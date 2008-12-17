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Ларго Винч: начало Ларго Винч: начало
Киноафиша Фильмы Ларго Винч: начало
Largo Winch

Ларго Винч: начало, 2008

2008 / Франция
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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После гибели магната Нерио Винча его огромная финансовая империя остается без наследника. Однако, ко всеобщему удивлению вскоре выясняется, что много лет назад Винч тайно усыновил маленького боснийского мальчика. Дело осложняется тем, что накануне убийства Нерио его повзрослевший приемный сын по имени Ларго попадает в латиноамериканскую тюрьму по ложному обвинению. Удастся ли ему спасти свою свободу, жизнь и репутацию и сохранить наследие отца?

  • Картина создана по мотивам серии комиксов Филиппа Франка и Жана Ван Хамме, выходившей с 1990 по 2011 год. Продюсер Серж Зильберман выкупил права на экранизацию истории за 20 лет до выхода фильма “Ларго Винч: начало”: Зильберман планировал создать франшизу, которая бы отвоевала популярность у фильмов о Джеймсе Бонде, но, увы, скончался раньше, чем успел осуществить задуманное.
  • Для подготовки к роли Ларго Винча Томер Сислей изучал сербский язык. Многие из трюков на съемочной площадке он выполнил самостоятельно, без участия дублера.
  • Натурные съемки проходили на Мальте и Сицилии, в Гонконге, Франции и Макао. Съемки в Гонконге (включая сцену с прыжком Ларго на крышу автобуса) не были согласованы с властями, поэтому команде постоянно приходилось следить за тем, чтобы не привлекать внимание местной полиции.

Ларго Винч — сирота, усыновленный миллиардером, его приемный отец погибает при загадочных обстоятельствах. В 26 лет Ларго наследует огромную корпорацию и миллиардное состояние. Теперь он — владелец заводов, газет, пароходов. Но, большие деньги — большие проблемы. Ларго Винч попадает в первые списки Форбс, и в черные списки конкурентов, на него точат зуб компаньоны и даже самые верные друзья готовы предать. Ларго Винч — принимает бой. Красавец, бунтарь, воин-одиночка — готов пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы противостоять заговору и восстановить справедливость.

7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 марта 2009
Премьера в мире 17 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Жером Салль
Жером Салль
В ролях
Томер Сислей
Томер Сислей
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Карел Роден
Карел Роден
Стивен Уоддингтон
Стивен Уоддингтон
Мики Манойлович
Мики Манойлович
Все актеры и съемочная группа
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Ларго Винч: начало

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