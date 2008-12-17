Ларго Винч: начало, 2008

После гибели магната Нерио Винча его огромная финансовая империя остается без наследника. Однако, ко всеобщему удивлению вскоре выясняется, что много лет назад Винч тайно усыновил маленького боснийского мальчика. Дело осложняется тем, что накануне убийства Нерио его повзрослевший приемный сын по имени Ларго попадает в латиноамериканскую тюрьму по ложному обвинению. Удастся ли ему спасти свою свободу, жизнь и репутацию и сохранить наследие отца?
Ларго Винч — сирота, усыновленный миллиардером, его приемный отец погибает при загадочных обстоятельствах. В 26 лет Ларго наследует огромную корпорацию и миллиардное состояние. Теперь он — владелец заводов, газет, пароходов. Но, большие деньги — большие проблемы. Ларго Винч попадает в первые списки Форбс, и в черные списки конкурентов, на него точат зуб компаньоны и даже самые верные друзья готовы предать. Ларго Винч — принимает бой. Красавец, бунтарь, воин-одиночка — готов пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы противостоять заговору и восстановить справедливость.