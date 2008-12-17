Ларго Винч: начало, 2008

После гибели магната Нерио Винча его огромная финансовая империя остается без наследника. Однако, ко всеобщему удивлению вскоре выясняется, что много лет назад Винч тайно усыновил маленького боснийского мальчика. Дело осложняется тем, что накануне убийства Нерио его повзрослевший приемный сын по имени Ларго попадает в латиноамериканскую тюрьму по ложному обвинению. Удастся ли ему спасти свою свободу, жизнь и репутацию и сохранить наследие отца?