Дорога перемен, 2008

Действие экранизации романа Ричарда Йейтса разворачивается в середине 50-х годов XX века в одном из нью-йоркских пригородов, где живут Эйприл и Фрэнк Уилеры с двумя своими детьми. Супругам уже давно надоел однообразный быт, они мечтают начать новую жизнь, полную приключений, в Париже, но судьба вносит свои коррективы в планы пары.
Эйприл и Фрэнк Уилер — молодая пара, живущая с двумя детьми в небольшом городке в Коннектикуте в середине 50-х годов. Под внешней самоуверенностью они скрывает чувство глубокого разочарования в своих взаимоотношениях и карьерах. Фрэнк привязан к его хорошо оплачиваемой но скучной офисной работе, а домохозяйка Эйприл все еще оплакивает ее несостоявшуюся актерскую карьеру. Полные решимости возвыситься над окружающей их серой массой соседей, Уилеры намереваются переехать во Францию, где они, свободные от потребительской Америки, смогут полностью раскрыть свой творческий потенциал. Но, по мере того, как их отношения превращаются в бесконечную череду ссор, ревности и взаимных обвинений, поездка во Францию и все связанные с ней мечты оказываются под угрозой.
Жизнь разноплановая штука и познать её очень трудно, но возможно, если захотеть. Мы можем много сделать в этой жизни, оставить… Читать дальше…