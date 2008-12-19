Дорога перемен, 2008

Эйприл и Фрэнк Уилер — молодая пара, живущая с двумя детьми в небольшом городке в Коннектикуте в середине 50-х годов. Под внешней самоуверенностью они скрывает чувство глубокого разочарования в своих взаимоотношениях и карьерах. Фрэнк привязан к его хорошо оплачиваемой но скучной офисной работе, а домохозяйка Эйприл все еще оплакивает ее несостоявшуюся актерскую карьеру. Полные решимости возвыситься над окружающей их серой массой соседей, Уилеры намереваются переехать во Францию, где они, свободные от потребительской Америки, смогут полностью раскрыть свой творческий потенциал. Но, по мере того, как их отношения превращаются в бесконечную череду ссор, ревности и взаимных обвинений, поездка во Францию и все связанные с ней мечты оказываются под угрозой.