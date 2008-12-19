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Дорога перемен Дорога перемен
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Revolutionary Road

Дорога перемен, 2008

2008 / США / Великобритания
7.2 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие экранизации романа Ричарда Йейтса разворачивается в середине 50-х годов XX века в одном из нью-йоркских пригородов, где живут Эйприл и Фрэнк Уилеры с двумя своими детьми. Супругам уже давно надоел однообразный быт, они мечтают начать новую жизнь, полную приключений, в Париже, но судьба вносит свои коррективы в планы пары.

  • Вторая совместная картина для Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет со времен съемок в “Титанике” (1997).
  • Первый фильм режиссера Сэма Мендеса с Кейт Уинслет, которая на момент съемок состояла с Мендесом в браке. Лента посвящена Мии и Джо – дочери Кейт Уинслет от первого брака с Джимом Трэплтоном Мии и сыну Уинслет и Мендеса Джо.
  • Райан и Тай Симпкинс, сыгравшие детей Фрэнка и Эйприл, в реальной жизни также являются братом и сестрой.
  • На роль Фрэнка рассматривалась кандидатура Мэтта Дэймона.
  • После съемок Леонардо Ди Каприо подарил Кейт Уинслет кольцо с гравировкой. Уинслет хранит надпись в секрете.
  • Чтобы найти идеальный дом для семьи Уилеров, продюсерам пришлось просмотреть более 200 зданий.
  • Отправиться в Париж герои намереваются на пароходе компании Cunard Line. Cunard Line некогда объединилась с White Star Line, которой принадлежал реальный “Титаник”.

Эйприл и Фрэнк Уилер — молодая пара, живущая с двумя детьми в небольшом городке в Коннектикуте в середине 50-х годов. Под внешней самоуверенностью они скрывает чувство глубокого разочарования в своих взаимоотношениях и карьерах. Фрэнк привязан к его хорошо оплачиваемой но скучной офисной работе, а домохозяйка Эйприл все еще оплакивает ее несостоявшуюся актерскую карьеру. Полные решимости возвыситься над окружающей их серой массой соседей, Уилеры намереваются переехать во Францию, где они, свободные от потребительской Америки, смогут полностью раскрыть свой творческий потенциал. Но, по мере того, как их отношения превращаются в бесконечную череду ссор, ревности и взаимных обвинений, поездка во Францию и все связанные с ней мечты оказываются под угрозой.

7.2 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 29 января 2009
Премьера в мире 19 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Зои Казан
Зои Казан
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дорога перемен 2 постера
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Дорога перемен
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Представьте, что герой Леонардо ДиКаприо не утонул в темных холодных волнах, поднявшихся при судьбоносной встрече «Титаника» с айсбергом. Представьте, что героиня Кейт Уинслет не осталась одна-одинешенька, с ворохом горестно-прекрасных воспоминаний романтического окраса. Забудьте про подводника Джеймса Кэмерона, снимавшего несколькими камерами с двух батискафов останки былого величия. Персонажи ДиКаприо и Уинслет на самом деле выжили. Прошло энное количество лет, и теперь у них…
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