Район №9, 2009

В 1982 году над Йоханнесбургом появляется массивный космический корабль с потрепанными инопланетянами на борту. Двадцать восемь лет спустя первоначальное гостеприимство со стороны человеческого населения исчезает. Лагерь беженцев, где находятся инопланетяне, превращается в военизированное гетто под названием «Район №9», где они содержатся в нищете и эксплуатируются. Когда корпорация по производству боеприпасов начинает принудительное выселение инопланетян, миссией руководит Викус ван дер Мерве. Когда он подвергается воздействию инопланетного вещества, то начинает превращаться в моллюска. Сможет ли герой вернуть свой облик?
Когда 30 лет назад инопланетяне установили первый контакт с землянами, некоторые думали, что на Землю прилетели захватчики, а другие – что благодаря пришельцам нас ожидает прорыв в технологиях. Но и те, и другие были далеки от истины. Пришельцы оказались единственными выжившими представителями своей цивилизации, для которых Земля стала последним прибежищем. Пока главы мировых держав решали, что с ними делать, для пришельцев организовали временный лагерь в Районе №9 Южной Африки.
Достали. Посмотрела вот, благо грипп загнал в постель на три дня,… Читать дальше…