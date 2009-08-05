Район №9, 2009

Когда 30 лет назад инопланетяне установили первый контакт с землянами, некоторые думали, что на Землю прилетели захватчики, а другие – что благодаря пришельцам нас ожидает прорыв в технологиях. Но и те, и другие были далеки от истины. Пришельцы оказались единственными выжившими представителями своей цивилизации, для которых Земля стала последним прибежищем. Пока главы мировых держав решали, что с ними делать, для пришельцев организовали временный лагерь в Районе №9 Южной Африки.