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District 9

Район №9, 2009

2009 / США
8.1 Оцените
264 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1982 году над Йоханнесбургом появляется массивный космический корабль с потрепанными инопланетянами на борту. Двадцать восемь лет спустя первоначальное гостеприимство со стороны человеческого населения исчезает. Лагерь беженцев, где находятся инопланетяне, превращается в военизированное гетто под названием «Район №9», где они содержатся в нищете и эксплуатируются. Когда корпорация по производству боеприпасов начинает принудительное выселение инопланетян, миссией руководит Викус ван дер Мерве. Когда он подвергается воздействию инопланетного вещества, то начинает превращаться в моллюска. Сможет ли герой вернуть свой облик?

  • После отмены художественного фильма, основанного на франшизе видеоигр «Halo: Combat Evolved», режиссером которого должен был стать Нил Бломкамп, Питер Джексон предложил ему 30 миллионов долларов, чтобы он сделал все, что он хочет. В результате получился этот фильм, ставший международным хитом.
  • Щелкающий язык, на котором говорят пришельцы, был создан из трения тыквы.
  • Главный актер Шарлто Копли не снимался в кино и не хотел делать актерскую карьеру. Он попал на роль случайно, будучи оператором на короткометражке Бломкампа.
  • Фильм был запрещен в Нигерии, потому что правительственные чиновники страны посчитали, что нигерийцы изображены в нем гангстерами и каннибалами.

Когда 30 лет назад инопланетяне установили первый контакт с землянами, некоторые думали, что на Землю прилетели захватчики, а другие – что благодаря пришельцам нас ожидает прорыв в технологиях. Но и те, и другие были далеки от истины. Пришельцы оказались единственными выжившими представителями своей цивилизации, для которых Земля стала последним прибежищем. Пока главы мировых держав решали, что с ними делать, для пришельцев организовали временный лагерь в Районе №9 Южной Африки.

8.1 Оцените
264 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 13 августа 2009
Премьера в мире 5 августа 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Нилл Бломкамп
В ролях
Джейсон Коул
Шарлот Коплей
Девлин Браун
Роберт Хоббс
Все актеры и съемочная группа
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Район №9

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Совершенно очевидно, что «Район 9», повествующий как будто бы о визите моллюскообразных пришельцев на Землю, на деле посвящен вовсе никаким не пришельцам. Это стилизованное «под документ» кино, дальний родственник «Репортажа» («[Записи]») Хайме Балагеро и Пако Пласы, – сатирическая трагедия на тему ксенофобии, миграции и национальных меньшинств. Несмотря на то что фильм делался на новозеландских мощностях под продюсерским крылом Питера…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Который раз уже нарываюсь на удивленное: как? не смотрела?!! это же 10 баллов!
Достали. Посмотрела вот, благо грипп загнал в постель на три дня,… Читать дальше…
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Ходила два раза. Понравилость дико. Уж и не знаю почему. Наверное, потому что до этого ничего подобного не видела. Фантастика о пришельцах, которую… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер Нил Бломкамп рассказал, что работа над сценарием «Района № 10» в самом разгаре Постановщик хочет вложить в этот фильм «все».
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9 августа 2021 12:31
Режиссер и сценарист Нил Бломкамп рассказал, как продвигается работа над сиквелом «Района № 9» Он уверяет, что фильм становится все более реальным. 
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22 июля 2021 14:55
Предстоящий фильм ужасов Нила Бломкампа получил синопсис и дату релиза Первый за шесть лет режиссерский проект создателя «Района № 9» выйдет уже этим летом.
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1 апреля 2021 13:52
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