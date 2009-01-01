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Мамесиба
Yôjû mameshiba
Мамесиба, 2009
2009 / Япония
5.9
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Жанр:
семейный
драма
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О фильме
Пронзительная история дружбы человека и его собаки.
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5.9
Оцените
13
голосов
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
14 марта 2009
Премьера в мире
1 января 2009
Возраст
12+
Режиссер
Тору Камэй
В ролях
Юми Адати
Юмико Фудзита
Кандзи Фурутати
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Новости фильма на нашем канале Телеграм
В киноцентре «Премьер» стартует Фестиваль японского кино
В киноцентре «Премьер» проведут Фестиваль японского кино. Вход на мероприятие свободный, но строго по количеству мест в зале. Входные билеты можно забрать в кассе за час до сеанса.
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3 декабря 2018 16:03
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