Мамесиба, 2009

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о выходе в прокат О фильме Пронзительная история дружбы человека и его собаки. Развернуть 5.9 Оцените 13 голосов Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 2009 Премьера в России 14 марта 2009 Премьера в мире 1 января 2009 Возраст 12+ Режиссер Тору Камэй В ролях Юми Адати Юмико Фудзита Кандзи Фурутати Все актеры и съемочная группа

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