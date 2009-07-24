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Голая правда Голая правда
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The Ugly Truth

Голая правда, 2009

2009 / США
8.2 Оцените
171 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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У продюсера утреннего шоу Эбби Рихтер есть контрольный список с чертами, которым  должен соответствовать ее идеальный мужчина, но список столь велик и требователен, что такового просто не находится. У ее шоу есть проблемы с низкими рейтингами, и тогда начальство нанимает циничного Майка Чедуэя, ведущего популярное и грубое мужское шоу «Голая правда» о том, чего на самом деле хотят мужчины и женщины в отношениях. Майк предлагает Эбби познакомить ее со своим соседом, который соответствует ее списку, в обмен на поддержку на шоу, но когда герои появляются в вечернем шоу в Сан-Франциско, то сближаются и влюбляются друг в друга…

  • В фильме персонаж Джерарда Батлера появляется в качестве гостя на передаче «Самое позднее шоу с Крэйгом Фергюсоном». В реальной жизни Батлер и Крейг Фергюсон – хорошие друзья, и первый несколько раз был гостем на настоящем телешоу.
  • Пытаясь досконально разобраться в архетипе идеального «мужественного мужчины» американского общества, Батлер отправился за кулисы знаменитого подкаста Адама Короллы «Мужское шоу», чтобы понаблюдать за такими персонажами. 
  • Фильм распространялся по в кинотеатрам под кодовым названием «Полезный совет».
  • Ведущая актриса фильма Кэтрин Хейгл и его режиссер Роберт Лукетич позже снова решили поработать вместе над созданием фильма «Киллеры».

Она – успешный телепродюсер со строгими моральными принципами и сексуальная блондинка. Он восходящая звезда нового телешоу и его жизненное кредо – «секс, наркотики и рок-н-ролл», он совсем не признает равенство полов, политкорректность и так далее… В общем настоящий мачо. Вы думаете, у них может что-то получиться?

8.2 Оцените
171 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 сентября 2009
Премьера в мире 24 июля 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роберт Лукетич
Роберт Лукетич
В ролях
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Бонни Сомервилль
Викки Льюис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голая правда 2 постера
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Голая правда

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:25
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:12
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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