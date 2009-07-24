Голая правда, 2009

У продюсера утреннего шоу Эбби Рихтер есть контрольный список с чертами, которым должен соответствовать ее идеальный мужчина, но список столь велик и требователен, что такового просто не находится. У ее шоу есть проблемы с низкими рейтингами, и тогда начальство нанимает циничного Майка Чедуэя, ведущего популярное и грубое мужское шоу «Голая правда» о том, чего на самом деле хотят мужчины и женщины в отношениях. Майк предлагает Эбби познакомить ее со своим соседом, который соответствует ее списку, в обмен на поддержку на шоу, но когда герои появляются в вечернем шоу в Сан-Франциско, то сближаются и влюбляются друг в друга…