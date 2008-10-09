Бронсон, 2009

Изначально главную роль должен был исполнить Джейсон Стэтхэм, но напряженный съемочный график не позволил ему появиться в этом фильме.

Николасу Виндингу Рефну, режиссеру и сценаристу фильма, не разрешили лично встретиться с Чарльзом Бронсоном, поскольку он не является гражданином Великобритании, но позволили провести с ним два телефонных разговора. Зато Том Харди встречался с Бронсоном несколько раз, и они даже стали хорошими друзьями. Бронсон был впечатлен тем, как Харди смог стать таким же мускулистым, как и он сам, и насколько хорошо он смог сымитировать его личность и голос. Бронсон заявил, что считает, что Харди был единственным человеком, который мог его сыграть, и даже отправил ему свои собственные сбритые усы в качестве реквизита.

Фраза «это было абсолютное безумие в его лучшем виде» была написана самим Чарльзом Бронсоном для фильма и рассказана Николасу Виндингу Рефну во время одного из их телефонных звонков.

Когда в реальной жизни Чарльз Бронсон был переведен в тюрьму Паркхерст в 1976 году, он подружился с печально известными близнецами Крэй. По совпадению, Том Харди позже изобразил обоих близнецов в фильме Брайана Хелгеленда «Легенда».

Иногда Бронсона можно увидеть в маленьких очках. Это не просто аксессуар: по словам настоящего Бронсона, годы, проведенные в плохо освещенных одиночных камерах, настолько повредили его зрению, что ему потребовались затемненные линзы, чтобы читать.

Сначала Чарльзу Бронсону не разрешили посмотреть фильм, но он сказал, что, если он понравится его матери, этого ему будет достаточно. По словам Рефна, его фильм ей понравился. В 2011 году Бронсону все-таки разрешили посмотреть фильм, и он назвал его «театральным, творческим и блестящим».

Существует популярная легенда, что при подготовке к роли Том Харди делал 2500 отжиманий в день. На самом деле 2500 отжиманий делал сам Бронсон, когда встречался с Харди во время его работы над образом. Но последнему все равно пришлось набрать для роли 19 килограмм мышечной массы.

Режиссер-сюрреалист Алехандро Ходоровски, которому Рефн часто посвящает свои фильмы, утверждает, что он испытал «духовный оргазм», когда впервые посмотрел «Бронсона», и нашел этот фильм очень художественным. Впервые они с Рефном встретились в книжном магазине, где висела афиша фильма «Бронсон», и Ходоровски спросил Рефна, о чем он. Они стали друзьями, и позже Ходоровски подал Рефну идею его следующего фильма «Вальгалла: Сага о викинге».

Чарльз Бронсон является одним из немногих преступников, осужденных на пожизненное заключение, не совершив при этом ни одного убийства.