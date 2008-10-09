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Бронсон Бронсон
Киноафиша Фильмы Бронсон
Bronson

Бронсон, 2009

2009 / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм начинается со сцен из криминальной молодости Майкла Гордона Питерсона, о которой он рассказывает зрителю с немалой долей самоиронии. История фильма разворачивается как сюрреалистическое повествование связанных между собой виньеток, перемежающихся водевильными интермедиями.

Питерсон вспоминает эпизоды преступлений и насилия, которые привели к его первому тюремному заключению сроком на семь лет. При вынесении приговора его мать надеялась, что он выйдет из тюрьмы досрочно за хорошее поведение, но в результате срок только продлевают: жажда насилия делает Питерсона далеко не идеальным заключенным.

В итоге его отправляют в психиатрическую больницу. Там Питерсон продолжает бунтовать, и в итоге ему вводят физически ослабляющие его лекарства. Слабость для него – самый большой позор, поэтому Питерсон решает вернуться в тюрьму, задушив своего соседа по палате, но его вовремя останавливают.

После освобождения и краткого воссоединения с родителями Питерсон отправляется навестить своего дядю Джека. Тот приветствует его и вновь представляет старому товарищу по тюрьме, который обещает выставить Питерсона на роль боксера под псевдонимом Чарльз Бронсон. С этого момента начинается история самого известного, популярного и любимого преступника Великобритании.

Изначально главную роль должен был исполнить Джейсон Стэтхэм, но напряженный съемочный график не позволил ему появиться в этом фильме.

Николасу Виндингу Рефну, режиссеру и сценаристу фильма, не разрешили лично встретиться с Чарльзом Бронсоном, поскольку он не является гражданином Великобритании, но позволили провести с ним два телефонных разговора. Зато Том Харди встречался с Бронсоном несколько раз, и они даже стали хорошими друзьями. Бронсон был впечатлен тем, как Харди смог стать таким же мускулистым, как и он сам, и насколько хорошо он смог сымитировать его личность и голос. Бронсон заявил, что считает, что Харди был единственным человеком, который мог его сыграть, и даже отправил ему свои собственные сбритые усы в качестве реквизита.

Фраза «это было абсолютное безумие в его лучшем виде» была написана самим Чарльзом Бронсоном для фильма и рассказана Николасу Виндингу Рефну во время одного из их телефонных звонков.

Когда в реальной жизни Чарльз Бронсон был переведен в тюрьму Паркхерст в 1976 году, он подружился с печально известными близнецами Крэй. По совпадению, Том Харди позже изобразил обоих близнецов в фильме Брайана Хелгеленда «Легенда».

Иногда Бронсона можно увидеть в маленьких очках. Это не просто аксессуар: по словам настоящего Бронсона, годы, проведенные в плохо освещенных одиночных камерах, настолько повредили его зрению, что ему потребовались затемненные линзы, чтобы читать.

Сначала Чарльзу Бронсону не разрешили посмотреть фильм, но он сказал, что, если он понравится его матери, этого ему будет достаточно. По словам Рефна, его фильм ей понравился. В 2011 году Бронсону все-таки разрешили посмотреть фильм, и он назвал его «театральным, творческим и блестящим».

Существует популярная легенда, что при подготовке к роли Том Харди делал 2500 отжиманий в день. На самом деле 2500 отжиманий делал сам Бронсон, когда встречался с Харди во время его работы над образом. Но последнему все равно пришлось набрать для роли 19 килограмм мышечной массы.

Режиссер-сюрреалист Алехандро Ходоровски, которому Рефн часто посвящает свои фильмы, утверждает, что он испытал «духовный оргазм», когда впервые посмотрел «Бронсона», и нашел этот фильм очень художественным. Впервые они с Рефном встретились в книжном магазине, где висела афиша фильма «Бронсон», и Ходоровски спросил Рефна, о чем он. Они стали друзьями, и позже Ходоровски подал Рефну идею его следующего фильма «Вальгалла: Сага о викинге».

Чарльз Бронсон является одним из немногих преступников, осужденных на пожизненное заключение, не совершив при этом ни одного убийства.

История жизни британского заключённого Чарльза Бронсона, урождённого Майкла Гордона Питерсона из благополучной британской семьи среднего класса. Бронсон провёл «за решёткой» почти 40 лет, в одиночной камере за различные нарушения, и характеризуется как самый опасный британский преступник.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 января 2009
Премьера онлайн 29 июля 2021
Премьера в мире 9 октября 2008
Возраст 18+
Режиссер
Николас Виндинг Рефн
Николас Виндинг Рефн
В ролях
Том Харди
Том Харди
Мэтт Кинг
Келли Адамс
Кэти Баркер
Эдвард Беннетт-Колс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бронсон 2 постера
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Бронсон
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Что же случилось с Рефном такого, что он ударился в тоскливое богоискательство...бедняга.Ведь жёг, да ещё как (под дискотэку в дурке я из кресла… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 25/09/2013 - 08:24:15):
Скорее это была попытка показать внутреннее сумасшествие одного человека, в запертом пространстве. То… Читать дальше…
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