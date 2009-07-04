Нижняя Каледония, 2008

Если долго вслушиваться в звук ветра, можно как наяву увидеть странные истории, которые происходят среди бескрайних далеких степей, на берегу великой реки – в Нижней Каледонии. Перед лицом бесконечности Природы и Вселенной особенно остро ощущается скоротечность человеческой жизни, и тем сильнее потребность найти смысл в собственном существовании. Героев фильма - московского тусовщика Ворсина, его сестру ихтиолога Ольгу, деревенского дурачка Гришку - всех их объединяет поиск смысла человеческой жизни.