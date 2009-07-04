Нижняя Каледония, 2008

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о выходе в прокат О фильме Если долго вслушиваться в звук ветра, можно как наяву увидеть странные истории, которые происходят среди бескрайних далеких степей, на берегу великой реки – в Нижней Каледонии. Перед лицом бесконечности Природы и Вселенной особенно остро ощущается скоротечность человеческой жизни, и тем сильнее потребность найти смысл в собственном существовании. Героев фильма - московского тусовщика Ворсина, его сестру ихтиолога Ольгу, деревенского дурачка Гришку - всех их объединяет поиск смысла человеческой жизни. Развернуть 6.3 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 2008 Премьера в России 4 июля 2009 Премьера в мире 4 июля 2009 Возраст 18+ Прокатчик КароПрокат Режиссер Юлия Колесник В ролях Никита Тюнин Мария Величкина Велимир Русаков Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Земля Эльзы (2019) 7.642857 На дне (2015) 6.1 Раскоп (2014) 7.6363635 1 постер

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