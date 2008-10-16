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Sex Drive

Секс драйв, 2008

2008 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Йен Лафферти - 18-летний девственник, мечтающий поскорее избавиться от своей “невинности”. Однажды он знакомится в интернете с некой Мисс Киской и вскоре получает предложение приехать в гости. Украв крутую машину старшего брата и взяв с собой пару школьных друзей, он отправляется в городок, где живет Киска, за 500 километров от своего дома. Удастся ли Йену распрощаться с девственностью раньше, чем он переступит порог колледжа?

  • Дерево, на которое Йен и Фелиция забрасывают свою обувь, находится за пределами Гарварда. Со времен выхода фильма на нем появилось много новой обуви.
  • В фильме довольно много спецэффектов, но большинство из них - это удаленные пальмы на заднем плане. Фильм снимали во Флориде. 
  • Фильм основан на книге Энди Беренса “All the Way”.
  • У фильма есть режиссерская версия под названием “Sex Drive: unrated and cream-filled”, которая длится дольше на 20 минут.
  • Автомобиль, на котором путешествуют герои - это “Pontiac GTO” 1969 года выпуска в специальной комплектации “The Judge”. Таких машин было выпущено всего 6,725 штук. 
  • Участники рок-группы “Fall Out Boy” не были уверены в том, что они хотят появятся в фильме, но актер Сет Грин, друг музыкантов, убедил их согласиться.
  • Дебютный фильм актрисы Катрины Боуден.

Восемнадцатилетний старшеклассник Йен Лафферти больше не в состоянии терпеть насмешки со стороны своего самодовольного старшего брата Рекса, его 14-летний младший брат явно намного больше преуспевает на любовном фронте, а на работе в закусочной тоже достаются одни унижения. Что ещё хуже, приближается время поступления в колледж, а он всё никак не может расстаться с девственностью, рискуя выглядеть там полным неудачником.

Пытаясь исправить положение, Йен обращается к помощи Интернета и вскоре знакомится с обворожительной блондинкой, которая, судя по всему, просто мечтает встретиться с ним. Единственная проблема состоит в том, что для встречи с девушкой своей мечты Йену необходимо преодолеть 500 миль между Чикаго и небольшим городком Ноксвиллом. В отчаянном шаге Иен решается позаимствовать дорогой и престижный Понтиак старшего брата и вместе со своими друзьями Лэнсом и Фелицией отправляется в путешествие, приводящее к самым непредсказуемым последствиям для трёх героев.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 16 июля 2009
Премьера онлайн 7 июля 2009
Премьера в мире 16 октября 2008
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $19 000 000
Режиссер
Шон Андерс
Шон Андерс
В ролях
Джеймс Мэрсден
Катрина Боуден
Катрина Боуден
Аманда Крю
Аманда Крю
Элис Грецин
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц
Все актеры и съемочная группа
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