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Большое путешествие вглубь океанов 3D Большое путешествие вглубь океанов 3D
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OceanWorld 3D

Большое путешествие вглубь океанов 3D, 2009

2009 / Великобритания
7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме

«Океаны 3D: Погружение на глубину» - первый в мире полнометражный документальный фильм, полностью снятый с помощью технологии Digital 3D. Фильм от команды капитана Жан Мишеля Кусто.

Богатый подводный мир, его законы, сокровища и жизнь обитателей до сих пор остаются загадкой для человечества. Фильм погружает зрителей в морские глубины и открывает тайны и невероятную красоту океана. И под толщей воды, куда не проникают лучи света, и на солнечных коралловых рифах у самого берега – везде бурлит удивительная жизнь, скрытая от глаз человека. Живописные подводные ландшафты превосходят самые смелые фантазии человека. А жизнь обитателей моря – насыщенная, опасная, и такая многообразная, - раскрывается во всем своем великолепии и красочных деталях.

7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 августа 2009
Премьера в мире 6 августа 2009
Прокатчик Люксор
Режиссер
Жан Жак Мантелло
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Большое путешествие вглубь океанов 3D 1 постер
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