Большое путешествие вглубь океанов 3D, 2009

Богатый подводный мир, его законы, сокровища и жизнь обитателей до сих пор остаются загадкой для человечества. Фильм погружает зрителей в морские глубины и открывает тайны и невероятную красоту океана. И под толщей воды, куда не проникают лучи света, и на солнечных коралловых рифах у самого берега – везде бурлит удивительная жизнь, скрытая от глаз человека. Живописные подводные ландшафты превосходят самые смелые фантазии человека. А жизнь обитателей моря – насыщенная, опасная, и такая многообразная, - раскрывается во всем своем великолепии и красочных деталях.