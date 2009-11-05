Утро, 2009

Она — женщина, потерявшая любимого мужчину… Он — удачливый кинопродюсер… Она любит кататься в троллейбусе и читать умные книги… Он любит сидеть у воды и пить газировку… Она любит записывать свои мысли на ходу и радоваться, что они не кончаются… Он любит смотреть, как приходят катера, и придумывать пассажирам биографии… Она любит мороженое и сигареты с ментолом… А он лошадей и витрины магазинов… У него есть жена, которая лжёт… А у неё свекровь, которая не разговаривает… Ей приходиться бродить по ночным улицам, даже если не хочется… Он обожает ночной город, который помогает ему мечтать… И однажды… совершенно случайно… Они встречаются… ОН и ОНА…