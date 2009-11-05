Утро, 2009

Однажды на рассвете в большом городе встречаются двое. Он - обманутый супруг, который после измены не может вновь поверить жене и даже нанимает профессионального жиголо, чтобы проверить ее чувства. Она - умная и привлекательная девушка, вынужденная работать на панели, чтобы обеспечить нелюбимую и тяжелобольную свекровь. Откровенный разговор сближает героев. Кажется, что они искали друг друга всю свою жизнь. Случайна ли была их встреча? Смогут ли они отпустить друг друга или останутся вместе навсегда?
Она — женщина, потерявшая любимого мужчину… Он — удачливый кинопродюсер… Она любит кататься в троллейбусе и читать умные книги… Он любит сидеть у воды и пить газировку… Она любит записывать свои мысли на ходу и радоваться, что они не кончаются… Он любит смотреть, как приходят катера, и придумывать пассажирам биографии… Она любит мороженое и сигареты с ментолом… А он лошадей и витрины магазинов… У него есть жена, которая лжёт… А у неё свекровь, которая не разговаривает… Ей приходиться бродить по ночным улицам, даже если не хочется… Он обожает ночной город, который помогает ему мечтать… И однажды… совершенно случайно… Они встречаются… ОН и ОНА…