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Утро, 2009

2009 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов
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Однажды на рассвете в большом городе встречаются двое. Он - обманутый супруг, который после измены не может вновь поверить жене и даже нанимает профессионального жиголо, чтобы проверить ее чувства. Она - умная и привлекательная девушка, вынужденная работать на панели, чтобы обеспечить нелюбимую и тяжелобольную свекровь. Откровенный разговор сближает героев. Кажется, что они искали друг друга всю свою жизнь. Случайна ли была их встреча? Смогут ли они отпустить друг друга или останутся вместе навсегда?

  • Создатель фильма Сергей Ткачев выступил сразу в пяти ипостасях - режиссера, сценариста, продюсера, оператора и композитора. 
  • Галина Тюнина (Ева) ранее появлялась в двух проектах Сергея Ткачева - сериале “Директория смерти” (1999) и драме “Щит Минервы” (2003). 
  • Роль супруги Фердинанда исполнила жена самого Сергея Ткачева - актриса Наталия Ткачева. 
  • Исполнители главных ролей Юрий Степанов и Галина Тюнина ранее снимались вместе в фильмах “Дневник его жены” (2000), “Прогулка” (2003), “Двенадцатая ночь, или Называйте как угодно” (2004). 
  • По словам Сергея Ткачева, фильм “Утро” - это “история о волшебстве любви”, о тех чудесах, которые она способна сотворить даже в наше прагматичное время.

Она — женщина, потерявшая любимого мужчину… Он — удачливый кинопродюсер… Она любит кататься в троллейбусе и читать умные книги… Он любит сидеть у воды и пить газировку… Она любит записывать свои мысли на ходу и радоваться, что они не кончаются… Он любит смотреть, как приходят катера, и придумывать пассажирам биографии… Она любит мороженое и сигареты с ментолом… А он лошадей и витрины магазинов… У него есть жена, которая лжёт… А у неё свекровь, которая не разговаривает… Ей приходиться бродить по ночным улицам, даже если не хочется… Он обожает ночной город, который помогает ему мечтать… И однажды… совершенно случайно… Они встречаются… ОН и ОНА…

6.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 5 ноября 2009
Премьера в мире 5 ноября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
В ролях
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Юрий Степанов
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Наталия Ткачева
Владислав Сыч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Утро 1 постер
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