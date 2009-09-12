Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Двигайся ниже
7.0
Двигайся ниже - Трейлер
Киноафиша Фильмы Двигайся ниже
7.0

Двигайся ниже

, 2009
Get Low
США / триллер, мелодрама, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Двигайся ниже
7.0
Двигайся ниже - Трейлер
Двигайся ниже  Трейлер

О фильме

В 1938 году 74-летний Феликс Бризил решил организовать собственные похороны — с намерением, будучи еще живым, принять в них участие и насладиться церемониалом по мере возможности. О том, были ли у экстравагантного старика иные причины опасаться за свое здоровье, кроме возраста, не сообщается. Зато известно, что с момента похорон он прожил еще пять лет и скончался в 1943 году в возрасте 79 лет.

Первые же проводы Бризила стали, вероятно, одним из самых громких событий за всю историю округа Роан, штат Теннесси. О намерениях «покойника» прознала пресса, после чего на сами похороны, состоявшиеся 26 июня, съехалось по разным оценкам от восьми до двенадцати тысяч человек, а журнал Life даже напечатал фоторепортаж о мероприятии.

В ролях

Билл Мюррей
Билл Мюррей
Фрэнк Куинн
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Феликс Буш
Лукас Блэк
Лукас Блэк
Бадди
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Mattie Darrow
Скотт Купер
Скотт Купер
Carl
Джералд МакРэйни
Джералд МакРэйни
Rev. Gus Horton
Билл Коббс
Rev. Charlie Jackson
Lori Beth Sikes
Kathryn
Linds Edwards
WKNG Announcer
Андреа Пауэлл
Bonnie
Режиссер Аарон Шнайдер
Сценарист Крис Провензано, C. Gaby Mitchell, Scott Seeke
Композитор Ян Качмарек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 12 сентября 2009
Дата выхода
12 сентября 2009 Россия 16+
24 января 2011 Австралия
1 июня 2011 Бельгия
21 января 2011 Великобритания
18 октября 2012 Венгрия
31 марта 2011 Дания
11 августа 2011 Израиль
21 января 2011 Ирландия
12 сентября 2009 Казахстан
6 августа 2010 Канада
17 марта 2011 Нидерланды
26 декабря 2010 Норвегия
22 октября 2010 Польша
2 июня 2011 Португалия
27 августа 2010 США
21 января 2011 Турция
12 сентября 2009 Украина
17 декабря 2010 Финляндия
17 декабря 2010 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $10 522 511
Производство K5 International, Zanuck Independent, David Gundlach Productions
Другие названия
Get Low, The Funeral Party, A temetésem szervezem, Am Ende des Weges, Aż po grób, Büyük sır, Đám Tang Sống, El funeral: Una fábula verdadera, El último gran día, Ennen aikojaan, Get Low - A Lenda de Felix Bush, Le grand jour, Le grand voyage, Mesibat ha'halvaya sheli, Segredos de um Funeral, Поховайте мене живим, Похороните меня заживо, 請來參加我的告別式, El ultimo gran dia, Am Ende des Weges – Eine wahre Lügengeschichte

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Двигайся ниже - Трейлер
Двигайся ниже Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Двигайся ниже

Цитаты

Felix Bush Есть куча вещей, о которых ты даже не догадываешься. Например, о чем, ну знаешь, собака мечтает. Можно придумать историю про то, как она гоняется за кроликами. Но ты не знаешь, есть ли там на самом деле кролики или нет. И она тебе сейчас не скажет, правда? Люди тоже не говорят того, что думают, так что ты о них знаешь не больше, чем о снах той собаки.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Двигайся ниже

Апостол
Апостол драма
1997, США
7.0
Святой Винсент
Святой Винсент комедия
2014, США
7.0
Джо
Джо криминал, драма
2013, США
6.0
Тайный игрок
Тайный игрок драма
2012, Великобритания / Ирландия
6.0
Замерзшие души
Замерзшие души комедия, драма
2009, США / Франция
7.0
Сумасшедшее сердце
Сумасшедшее сердце драма
2009, США
7.0
Дикари
Дикари комедия, драма
2007, США
7.0
Снежные ангелы
Снежные ангелы мелодрама, драма
2006, США
6.0
Газета
Газета драма, комедия
1994, США
6.0
Люди дождя
Люди дождя драма
1969, США
6.0
Машина Джейн Мэнсфилд
Машина Джейн Мэнсфилд драма
2012, США / Россия
5.0
Колыбель будет качаться
Колыбель будет качаться драма
1999, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки
Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше