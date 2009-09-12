В 1938 году 74-летний Феликс Бризил решил организовать собственные похороны — с намерением, будучи еще живым, принять в них участие и насладиться церемониалом по мере возможности. О том, были ли у экстравагантного старика иные причины опасаться за свое здоровье, кроме возраста, не сообщается. Зато известно, что с момента похорон он прожил еще пять лет и скончался в 1943 году в возрасте 79 лет.

Первые же проводы Бризила стали, вероятно, одним из самых громких событий за всю историю округа Роан, штат Теннесси. О намерениях «покойника» прознала пресса, после чего на сами похороны, состоявшиеся 26 июня, съехалось по разным оценкам от восьми до двенадцати тысяч человек, а журнал Life даже напечатал фоторепортаж о мероприятии.