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Как вам это понравится, 2009

2009 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Розалинда – юная дочь герцога, изгнанного из собственных владений младшим братом, Фредериком. Несмотря на то что ее отец вынужден скрываться в Арденнском лесу, сама девушка живет при дворе и дружит с дочерью узурпатора, Селией. Однажды во дворце появляется Орландо, который тут же влюбляется в Розалинду. Дядя девушки приходит в неистовство – и прогоняет ее. Оливер, старший брат Орландо, тем временем, строит козни, и поэтому Орландо вынужден покинуть отчий дом вместе со своим верным слугой. Он также отправляется в Арденнский лес – чтобы найти старого герцога. Там он встречает Розалинду, но не узнает ее, потому что девушка переодета в мужской костюм. Орландо признается своему «другу», что влюблен в Розалинду, и тогда «друг» предлагает ему помощь в любовных делах.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 1 февраля 2009
Премьера в мире 1 февраля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Теа Шэррок
Теа Шэррок
В ролях
Наоми Фредерик
Джек Лэски
Филип Берд
Лора Роджерс
Брендан Хьюз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как вам это понравится 1 постер
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