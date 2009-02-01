Как вам это понравится, 2009

Розалинда – юная дочь герцога, изгнанного из собственных владений младшим братом, Фредериком. Несмотря на то что ее отец вынужден скрываться в Арденнском лесу, сама девушка живет при дворе и дружит с дочерью узурпатора, Селией. Однажды во дворце появляется Орландо, который тут же влюбляется в Розалинду. Дядя девушки приходит в неистовство – и прогоняет ее. Оливер, старший брат Орландо, тем временем, строит козни, и поэтому Орландо вынужден покинуть отчий дом вместе со своим верным слугой. Он также отправляется в Арденнский лес – чтобы найти старого герцога. Там он встречает Розалинду, но не узнает ее, потому что девушка переодета в мужской костюм. Орландо признается своему «другу», что влюблен в Розалинду, и тогда «друг» предлагает ему помощь в любовных делах.