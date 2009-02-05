Шопоголик, 2009

Борясь со своей одержимостью шоппингом и внезапной потерей источника дохода, Ребекка Блумвуд непреднамеренно устраивается на работу в финансовый журнал. По иронии судьбы, когда Ребекка пишет об осторожности потребителей, которой она не придерживается, ее новаторские сравнения и нетрадиционные метафоры экономии приносят ей признание критиков, общественный успех и восхищение ее начальника Люка Брэндона. Однако по мере того, как Ребекка приближается к своей конечной цели – написанию статей для известного журнала мод Alette, она ставит под сомнение свои истинные амбиции и должна определить, принесет ли ей преодоление своего шопоголизма настоящее счастье, или она хороша такой, какая она есть…