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Confessions of a Shopaholic

Шопоголик, 2009

2009 / США
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99 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Борясь со своей одержимостью шоппингом и внезапной потерей источника дохода, Ребекка Блумвуд непреднамеренно устраивается на работу в финансовый журнал. По иронии судьбы, когда Ребекка пишет об осторожности потребителей, которой она не придерживается, ее новаторские сравнения и нетрадиционные метафоры экономии приносят ей признание критиков, общественный успех и восхищение ее начальника Люка Брэндона. Однако по мере того, как Ребекка приближается к своей конечной цели – написанию статей для известного журнала мод Alette, она ставит под сомнение свои истинные амбиции и должна определить, принесет ли ей преодоление своего шопоголизма настоящее счастье, или она хороша такой, какая она есть… 

  • Ребекка Блумвуд выплачивает весь свой долг монетами, специально делая это самым неудобным способом. В реальной жизни кассир мог бы отказаться от этого. Хотя монеты являются законным платежным средством в Федеральной резервной системе, ни один закон не требует от продавца или кого-либо еще принимать их. Однако, если бы он отказался от оплаты, долг героини по закону считался бы выплаченным.
  • Фильм снят по одноименной книге Софии Кинселлы. Действие романа происходит в Лондоне, но создатели фильма изменили его на Нью-Йорк, чтобы привлечь внимание американской аудитории, полюбившей его после сериала «Секс в большом городе». 
  • Актриса Айла Фишел (Ребекка Блумвуд) готовилась к роли, посещая собрания для людей, страдающих от шопоголизма. 
  • На роль главной героини рассматривались кандидатуры Риз Уизерспун, Джессики Альба, Кирстен Данст, Аманды Сейфрид.
  • Айла Фишер всего на 14 лет младше Джоан Кьюсак, исполнившей в фильме роль матери Ребекки.

Молодая девушка, помешанная на шопинге и дорогой одежде, живет в состоянии войны между своим банковским лимитом и искушениями большого города. При этом по профессии она – журналист финансового издания, щедро раздающего советы по управлению личным капиталом.

7.1 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 12 февраля 2009
Премьера онлайн 16 июля 2021
Премьера в мире 5 февраля 2009
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пи Джей Хоган
Пи Джей Хоган
В ролях
Айла Фишер
Айла Фишер
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Джон Гудман
Джон Гудман
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шопоголик 2 постера
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Шопоголик
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Кто самый знаменитый шопоголик на свете? Все любители красивых вещей и распродаж ответят хором -  Ребекка Блумвуд. Героиня  популярных женских романов, которая работает финансовым журналистом, но при этом  давно уже могла бы  получить докторскую степень "Транжира года". Да, Ребекка тратит гораздо больше, чем зарабатывает. Но никто и никогда не сможет ее остановить. Особенно если на витрине появляется заветная табличка  - "Sale". В принципе, Бекки не…
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2 мая 2022 15:07
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