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Okuribito / Departures

Ушедшие, 2008

2008 / Япония
7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В старину люди, занимающиеся похоронными услугами, считались в Японии практически неприкасаемыми. Насколько изменилось отношение японцев к тем, кто помогает проводить покойных в мир иной, расказывает этот фильм. Талантливый виолончелист Дайго Кобаяси, в одночасье потеряв работу в оркестре, отправляется к себе на родину в провинцию. Здесь он сразу же пускается на поиски достойного заработка. По объявлению в газете он приходит в турфирму… которая оказалась агентством ритуальных услуг. Дело в том, что в газете при печати перепутали два похожих иероглифа. Поначалу герой стыдится своей новой работы, но со временем меняет свое отношение.

  • Специально для съемок Масахиро Мотоки, исполнитель главной роли, научился играть на виолончели. 
  • Оригинальное название фильма в дословном переводе с японского означает “провожающие”. 
  • В саундтрек фильма вошли мелодии Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена и нашего современника Дзё Хисаиси. 
  • Фильм получил целый ряд престижных кинонаград, главная из которых - премия “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке. 
  • Съемки фильма проходили в японском городе Саката, расположенном в префектуре Ямагата.

Главный герой картины — молодой виолончелист Дайго, оставшийся без работы. Вместе с женой он перебирается из мегаполиса в родной городок в провинции, где ему предложили работу в некоем агентстве, как будто туристическом. Однако, оказывается, это — похоронное бюро, и Дайго предстоит обмывать тела покойников, наряжать их и готовить к переходу в лучший мир. С большим удивлением герой понимает, что справляется со своей новой работой очень хорошо.

7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 9 июля 2009
Премьера в мире 13 сентября 2008
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Йохиро Такита
В ролях
Масахиро Мотоки
Риоко Хиросуе
Казуко Йошиюки
Цутому Ямадзаки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ушедшие 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Заинтересовалась исключительно из-за музыки Хисаиси.
Но буквально с первого эпизода погружения во внутренний мир героя обдало такой мягкость,… Читать дальше…
Егор Богров 5 марта 2023, 13:42
Прикоп, мaгнит, тайник, - ищи на Крaкен 2krn(ставим точку)me ИСПOЛЬЗУЙТЕ ВПН. По всeм городaм РФ
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22 голоса
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саундтрек фильма Ушедшие
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