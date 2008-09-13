Ушедшие, 2008

В старину люди, занимающиеся похоронными услугами, считались в Японии практически неприкасаемыми. Насколько изменилось отношение японцев к тем, кто помогает проводить покойных в мир иной, расказывает этот фильм. Талантливый виолончелист Дайго Кобаяси, в одночасье потеряв работу в оркестре, отправляется к себе на родину в провинцию. Здесь он сразу же пускается на поиски достойного заработка. По объявлению в газете он приходит в турфирму… которая оказалась агентством ритуальных услуг. Дело в том, что в газете при печати перепутали два похожих иероглифа. Поначалу герой стыдится своей новой работы, но со временем меняет свое отношение.