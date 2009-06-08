Идеальный побег, 2009

В медовый месяц молодожены Клифф и Сидни отправляются на тропические острова Гавайев. Путешествуя по райской сельской местности, пара встречает Кале и Клео, двух автостопщиков, а также Ника и Джину, двух диких, но доброжелательных духов, которые помогают им пробраться через пышные джунгли. Живописные водопады и живописные горные склоны быстро сменяются ужасом, когда Клифф и Сидни узнают об ужасном убийстве, которое произошло поблизости, и понимают, что за ними следят их случайные знакомые-автостопщики, которые подозрительно подходят под описание убийц. Смогут ли герои спастись, или этот медовый месяц станет для них последним?
Медовый месяц – самое счастливое время для молодоженов. Они – красивая пара, добившаяся успеха в жизни и впереди ожидающая только счастья и радости! Их свадебное путешествие на Гавайи похоже на сказку. Правда, все это омрачается грозными сообщениями о том, что на острове, куда они отправились, орудуют серийные убийцы.
Однако новобрачные решают продолжить путешествие, беспечно отмахнувшись от предостережения. Прибыв на место, они знакомятся с другой молодой парой. Разместившись в комфортабельном номере отеля, все четверо отправляются на прогулку в джунгли. Но красоты природы вскоре перестают их радовать. Путешественники обнаруживают, что убийцы – вовсе не выдумка, а жуткая реальность. И они, на свою беду, с этой реальностью столкнулись! Молодые люди составляют план побега, однако все идет не так, как они задумали…