Идеальный побег, 2009

Медовый месяц – самое счастливое время для молодоженов. Они – красивая пара, добившаяся успеха в жизни и впереди ожидающая только счастья и радости! Их свадебное путешествие на Гавайи похоже на сказку. Правда, все это омрачается грозными сообщениями о том, что на острове, куда они отправились, орудуют серийные убийцы.

Однако новобрачные решают продолжить путешествие, беспечно отмахнувшись от предостережения. Прибыв на место, они знакомятся с другой молодой парой. Разместившись в комфортабельном номере отеля, все четверо отправляются на прогулку в джунгли. Но красоты природы вскоре перестают их радовать. Путешественники обнаруживают, что убийцы – вовсе не выдумка, а жуткая реальность. И они, на свою беду, с этой реальностью столкнулись! Молодые люди составляют план побега, однако все идет не так, как они задумали…