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Идеальный побег Идеальный побег
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A Perfect Getaway

Идеальный побег, 2009

2009 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В медовый месяц молодожены Клифф и Сидни отправляются на тропические острова Гавайев. Путешествуя по райской сельской местности, пара встречает Кале и Клео, двух автостопщиков, а также Ника и Джину, двух диких, но доброжелательных духов, которые помогают им пробраться через пышные джунгли. Живописные водопады и живописные горные склоны быстро сменяются ужасом, когда Клифф и Сидни узнают об ужасном убийстве, которое произошло поблизости, и понимают, что за ними следят их случайные знакомые-автостопщики, которые подозрительно подходят под описание убийц. Смогут ли герои спастись, или этот медовый месяц станет для них последним?

  • Режиссер фильма Дэвид Тухи рассказал в интервью, что ему пришлось бороться со студией, чтобы позволить фильму остаться с рейтингом R вместо версии PG-13.
  • Действие фильма происходит на Гавайях, а Тимоти Олифант, сыгравший Ника, родился в Гонолулу на этом архипелаге и прожил там первые 2 года своей жизни.
  • В одной из сцен Ник разговаривает с Клиффом о дворце диктатора с сейфом, полным памятных вещей из «Мстителей», включая «Железного человека». Тимоти Олифант рассматривался на роль Железного человека в кинематографической вселенной Marvel, в которой в роли Тора выступает Крис Хемсворт, исполнивший роль Кейла. 

Медовый месяц – самое счастливое время для молодоженов. Они – красивая пара, добившаяся успеха в жизни и впереди ожидающая только счастья и радости! Их свадебное путешествие на Гавайи похоже на сказку. Правда, все это омрачается грозными сообщениями о том, что на острове, куда они отправились, орудуют серийные убийцы.

Однако новобрачные решают продолжить путешествие, беспечно отмахнувшись от предостережения. Прибыв на место, они знакомятся с другой молодой парой. Разместившись в комфортабельном номере отеля, все четверо отправляются на прогулку в джунгли. Но красоты природы вскоре перестают их радовать. Путешественники обнаруживают, что убийцы – вовсе не выдумка, а жуткая реальность. И они, на свою беду, с этой реальностью столкнулись! Молодые люди составляют план побега, однако все идет не так, как они задумали…

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 сентября 2009
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 8 июня 2009
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Дэвид Туи
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Стив Зан
Стив Зан
Марли Шелтон
Марли Шелтон
Киеле Санчес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальный побег 2 постера
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Идеальный побег
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Компьютерный гений, гонщик и лидер секты: фильмы с Крисом Хемсвортом, которые вы могли пропустить 11 августа одному из главных красавчиков киновселенной Marvel, ставшему каноническим Тором для миллионов зрителей по всему миру, Крису Хемсворту исполняется 38 лет. Если вы не любитель Marvel, вы наверняка видели актера в «Хижине в лесу» или «Белоснежке и охотнике». Мы же расскажем вам о других фильмах с участием Хемсворта, которые тоже стоят внимания.
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9 августа 2021 19:00
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