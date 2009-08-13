Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тропа смерти 2: Искупление
1 постер
Киноафиша Фильмы Тропа смерти 2: Искупление

Тропа смерти 2: Искупление

Tropa smerti 2: Iskuplenie 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, системный администратор Дмитрий, в детстве пережил сильнейшую психологическую травму. Со временем старые раны затянулись, парень сумел построить достойную карьеру, обрести друзей и любимую девушку. Прошлое со всеми его кошмарами настигает Диму во время поездки за город. Приятели, с которыми герой решил весело провести время на природе, один за другим погибают самым таинственным образом. По странному стечению обстоятельств первым их тела находит именно Дмитрий. Неудивительно, что вскоре он становится главным подозреваемым. Но что же произошло на самом деле?

 

  • “Тропа смерти 2: Искупление” - продолжение фильма “Тропа смерти”, снятого Анатолием Сергеевым в 2006 году. В сюжете обыгрываются мотивы, заимствованные из якутского эпоса. 
  • Среди других известных работ Анатолия Сергеева - фильмы “Кофе по-венски” (2008), “Репортаж со свадьбы” (2011), “Волчье логово” (2013), “Вий” (2013), “Великий северный путь” (2017) и другие. 
  • Главные роли в фильме исполнили те же актеры, которые снимались и в первой части - Сергей Заманков, Сардаана Корякина, Иван Сергеев и другие. 
  • Анатолий Сергеев выступил не только в качестве режиссера, но и автора сценария.

Тучи сгущаются над героями первого фильма. Они погибают один за другим в странных мистических обстоятельствах. Дмитрий не находит себе места. Именно он обнаруживает тела друзей и уже начинает задумываться о собственном психическом состоянии. Его подозревает милиция, ему не верит его девушка Женя, постепенно Дмитрий начинает сходить с ума…

Страна Россия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 13 августа 2009
Дата выхода
13 августа 2009 Россия Алмазфильм 16+
13 августа 2009 Казахстан
13 августа 2009 Украина
Производство Алмазфильм
Другие названия
Tropa smerti 2: Iskuplenie, Тропа смерти 2: Искупление
Режиссер
Анатолий Сергеев
В ролях
Сергей Заманков
Сардаана Корякина
Антон Голубев
Марк Филиппов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тропа смерти 2: Искупление
3.2
Тропа смерти (2007)

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 15 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тропа смерти 2: Искупление
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше