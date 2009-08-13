Главный герой фильма, системный администратор Дмитрий, в детстве пережил сильнейшую психологическую травму. Со временем старые раны затянулись, парень сумел построить достойную карьеру, обрести друзей и любимую девушку. Прошлое со всеми его кошмарами настигает Диму во время поездки за город. Приятели, с которыми герой решил весело провести время на природе, один за другим погибают самым таинственным образом. По странному стечению обстоятельств первым их тела находит именно Дмитрий. Неудивительно, что вскоре он становится главным подозреваемым. Но что же произошло на самом деле?
Тучи сгущаются над героями первого фильма. Они погибают один за другим в странных мистических обстоятельствах. Дмитрий не находит себе места. Именно он обнаруживает тела друзей и уже начинает задумываться о собственном психическом состоянии. Его подозревает милиция, ему не верит его девушка Женя, постепенно Дмитрий начинает сходить с ума…
|13 августа 2009
|Россия
|Алмазфильм
|16+
|13 августа 2009
|Казахстан
|13 августа 2009
|Украина