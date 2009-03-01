Разомкнутые объятия, 2009

Известный сценарист и режиссер Матео Бланко уже много лет живет под псевдонимом Гарри Кейн. За ослепшим мужчиной ухаживает его давняя подруга Джудит, а также ее сын Диего. Однажды до их небольшой компании доходят вести о смерти влиятельного бизнесмена Эрнесто Мартеля, а вскоре после этого сын покойного обращается к Бланко с просьбой написать сценарий о жизни отца. Герой с гневом отвергает это предложение. Его реакция изумляет и интригует Диего, поэтому парень начинает расспрашивать Матео о причинах столь резкого отказа. Выясняется, что в прошлом, когда герой еще был молод и мог видеть, он и Эрнесто Мартель любили одну и ту же женщину – прекрасную и яркую актрису Лену…