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Abrazos rotos, Los / Broken embraces

Разомкнутые объятия, 2009

2009 / Испания
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Известный сценарист и режиссер Матео Бланко уже много лет живет под псевдонимом Гарри Кейн. За ослепшим мужчиной ухаживает его давняя подруга Джудит, а также ее сын Диего. Однажды до их небольшой компании доходят вести о смерти влиятельного бизнесмена Эрнесто Мартеля, а вскоре после этого сын покойного обращается к Бланко с просьбой написать сценарий о жизни отца. Герой с гневом отвергает это предложение. Его реакция изумляет и интригует Диего, поэтому парень начинает расспрашивать Матео о причинах столь резкого отказа. Выясняется, что в прошлом, когда герой еще был молод и мог видеть, он и Эрнесто Мартель любили одну и ту же женщину – прекрасную и яркую актрису Лену…

  • Фильм в фильме «Девушка и чемоданы», который снимает Матео Бланко, является вольной интерпретацией картины Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва» (1988).
  • Участие в съемках приняли актрисы, с которыми Педро Альмодовар сотрудничал на протяжении долгих лет. Это не только Пенелопа Крус и Бланка Портильо, но и Анхела Молина, Чус Лампреаве, Росси де Пальма и другие.
  • В одном из эпизодов фильма в кадре появляется брат Педро Альмодовара – продюсер Агустин Альмодовар. 
  • «Разомкнутые объятия» – четвертая совместная работа Пенелопы Крус и Педро Альмодовара. 

Известный сценарист и режиссёр попадает в страшную автокатастрофу, после которой необратимо слепнет. Он не может больше снимать кино, от него уходит женщина, которая была смыслом его жизни. Вместе со зрением он теряет всё. Смирится с трагедией своей жизни он сможет только спустя 14 лет, открыв душу своему молодому помощнику, которого он полюбил как сына.

7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 июля 2009
Премьера в мире 1 марта 2009
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Анхела Молина
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Льюис Омар
Бланка Портильо
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Постер фильма Разомкнутые объятия 2 постера
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Разомкнутые объятия
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29 декабря 2020 15:52
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