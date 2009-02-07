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В электрическом тумане В электрическом тумане
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In the Electric Mist

В электрическом тумане, 2009

2009 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лейтенант Дэйв Робишо, полицейский детектив из городка Новая Иберия, что в штате Луизиана, пытается как-то связать убийство местной проститутки с деятельностью бандита из Нового Орлеана Джули Бальбони, ставшего сопродюсером фильма о гражданской войне. В то же время, после того, как Элрод Сайкс, звезда этого фильма, сообщает о том, что нашел еще один труп в Болоте Атчафалайя недалеко от съемочной площадки, Робишо начинает новое расследование, ведь он почти уверен, что этот труп является останками чернокожего человека, которого он видел убитым 35 лет назад…

  • Бывший шериф прихода Иберии Сид Хеберт должен был играть шерифа в фильме, но позже его заменил Гэри Граббс. В качестве своего рода утешения в офисе шерифа и других местах были размещены таблички с надписью «Переизбрать Сида Хеберта».
  • Сцена, где съемки происходят за пределами бара, на самом деле была настоящим баром с 1970-х до начала 90-х. Это здание находится в приходе Сент-Мартин, в 3 милях к югу от Сент-Мартинвилля на шоссе 347. Петушиные бои были там большим развлечением, пока бар не был закрыт, когда петушиные бои были запрещены в Луизиане. 
  • Фильм основан на детективном романе Джеймса Ли Берка «В электрическом тумане с мертвыми конфедератами».

Детектив Дэйв Робишо расследует убийство молодых девушек и убийство чернокожего парня 40 летней давности. Все эти преступления он пытается связать с местным гангстером. Во время расследования ему, мистическим образом, является солдат-конфедерат, участник гражданской войны в США.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 февраля 2009
Премьера в мире 7 февраля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Бертран Тавернье
Бертран Тавернье
В ролях
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Джон Гудман
Джон Гудман
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Джастина Мачадо
Нед Битти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В электрическом тумане 3 постера
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