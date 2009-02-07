В электрическом тумане, 2009

Лейтенант Дэйв Робишо, полицейский детектив из городка Новая Иберия, что в штате Луизиана, пытается как-то связать убийство местной проститутки с деятельностью бандита из Нового Орлеана Джули Бальбони, ставшего сопродюсером фильма о гражданской войне. В то же время, после того, как Элрод Сайкс, звезда этого фильма, сообщает о том, что нашел еще один труп в Болоте Атчафалайя недалеко от съемочной площадки, Робишо начинает новое расследование, ведь он почти уверен, что этот труп является останками чернокожего человека, которого он видел убитым 35 лет назад…
Детектив Дэйв Робишо расследует убийство молодых девушек и убийство чернокожего парня 40 летней давности. Все эти преступления он пытается связать с местным гангстером. Во время расследования ему, мистическим образом, является солдат-конфедерат, участник гражданской войны в США.