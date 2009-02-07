В электрическом тумане, 2009

Лейтенант Дэйв Робишо, полицейский детектив из городка Новая Иберия, что в штате Луизиана, пытается как-то связать убийство местной проститутки с деятельностью бандита из Нового Орлеана Джули Бальбони, ставшего сопродюсером фильма о гражданской войне. В то же время, после того, как Элрод Сайкс, звезда этого фильма, сообщает о том, что нашел еще один труп в Болоте Атчафалайя недалеко от съемочной площадки, Робишо начинает новое расследование, ведь он почти уверен, что этот труп является останками чернокожего человека, которого он видел убитым 35 лет назад…