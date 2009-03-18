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Duplicity

Ничего личного, 2009

2009 / США
5.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Специальные агенты Рэй и Клэр стоят по разные стороны баррикад. Он работает на британскую разведку, она – на ЦРУ. Однажды Клэр уже удалось обвести вокруг пальца своего противника, но, когда герои неожиданно вновь сталкиваются в Риме, между ними вспыхивает страстный роман. Женщина предлагает Рэю заняться промышленным шпионажем. Спустя время любовникам подворачивается выгодная работа – внедриться в крупную косметическую компанию и выведать формулу инновационного продукта, который разрабатывают в ее лаборатории. Рэй не подозревает, что Клэр снова ведет двойную игру и намеренно сливает ему недостоверные сведения…

  • Оригинальное название картины звучит как Duplicity («Двуличность»). 
  • В саундтрек фильма вошли композиции американского дуэта Bitter:Sweet, канадского гитариста Норберта Крафта, британской группы Wang Chung, американского музыкального коллектива Thievery Corporation.
  • В сцене, где Рэй выдает себя за врача, герой упоминает, что летит в Эфиопию. Далее он говорит, что торопится на самолет в Найроби, однако этот город находится в Кении, а не в Эфиопии. 
  • Съемки фильма заняли чуть менее 80 дней. 
  • Джулия Робертс (Клэр Стенвик) и Пол Джаматти (Ричард Гарсик) снимались вместе в комедийной мелодраме «Свадьба лучшего друга» 1997 года. 

Секс работе не помеха.

Парочке бывших шпионов, ныне работающих на крупные корпорации, приходится претворять в жизнь грязные планы финансовых воротил и всячески подавлять взаимное влечение. Впрочем, последнее удается им далеко не всегда.

5.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 26 марта 2009
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 18 марта 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тони Гилрой
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ничего личного 2 постера
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Наша рецензия
«Ничего личного» (в оригинале – Duplicity, то есть «Двуличность») – классическая любовно-плутовская авантюра, персонажи которой отличаются от Томаса Крауна, Дэнни Оушена с постоянно увеличивающимся количеством друзей и прочих умельцев-подельников лишь тем, что практикуют чистую работу мозга, без гимнастико-акробатических трюков. Здесь не воруют картины и драгоценные камни, не обносят хранилища казино и не вскрывают банковские сейфы, – герои Duplicity…
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