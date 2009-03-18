Ничего личного, 2009

Специальные агенты Рэй и Клэр стоят по разные стороны баррикад. Он работает на британскую разведку, она – на ЦРУ. Однажды Клэр уже удалось обвести вокруг пальца своего противника, но, когда герои неожиданно вновь сталкиваются в Риме, между ними вспыхивает страстный роман. Женщина предлагает Рэю заняться промышленным шпионажем. Спустя время любовникам подворачивается выгодная работа – внедриться в крупную косметическую компанию и выведать формулу инновационного продукта, который разрабатывают в ее лаборатории. Рэй не подозревает, что Клэр снова ведет двойную игру и намеренно сливает ему недостоверные сведения…