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Всегда: Закаты на Третьей улице
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Always san-chôme no yûhi

Всегда: Закаты на Третьей улице, 2005

2005 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Рабочий квартал Токио, 1958 год – год, когда была построена Токийская телевизионная башня. Норифуми управляет крошечной автомастерской на Третьей улице в районе Юхи-мати (букв. «квартал Закатов»). Муцуко была бы не прочь у него поработать, но, по правде говоря, она рассчитывала на более солидное предприятие. Одна радость – сын Норифуми сообщает ей, что скоро у них в доме появится телевизор! Между тем владелец расположенной напротив кондитерской лавки Тягава с пьяных глаз соглашается взять на свое попечение мальчика-сироту Дзюнноскэ. Жители Третьей улицы радушно встречают новых соседей. Все в радостном возбуждении ожидают появление телевизора, да и Рождество не за горами… Проходят годы, и вдруг появляется отец Дюнноскэ. Тягава уже привык смотреть на мальчика, как на собственного сына, но, заботясь о его будущем, он отсылает его с отцом…
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 15 ноября 2009
Премьера в мире 11 ноября 2005
Режиссер
Такаси Ямадзаки
В ролях
Хидэтака Ёсиока
Синъити Цуцуми
Коюки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всегда: Закаты на Третьей улице 2 постера
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