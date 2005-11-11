Всегда: Закаты на Третьей улице, 2005

Рабочий квартал Токио, 1958 год – год, когда была построена Токийская телевизионная башня. Норифуми управляет крошечной автомастерской на Третьей улице в районе Юхи-мати (букв. «квартал Закатов»). Муцуко была бы не прочь у него поработать, но, по правде говоря, она рассчитывала на более солидное предприятие. Одна радость – сын Норифуми сообщает ей, что скоро у них в доме появится телевизор! Между тем владелец расположенной напротив кондитерской лавки Тягава с пьяных глаз соглашается взять на свое попечение мальчика-сироту Дзюнноскэ. Жители Третьей улицы радушно встречают новых соседей. Все в радостном возбуждении ожидают появление телевизора, да и Рождество не за горами… Проходят годы, и вдруг появляется отец Дюнноскэ. Тягава уже привык смотреть на мальчика, как на собственного сына, но, заботясь о его будущем, он отсылает его с отцом…

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