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Пандорум Пандорум
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Pandorum

Пандорум, 2009

2009 / США / Германия
7.9 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В далеком будущем два астронавта просыпаются в камере гиперсна на борту, как им кажется, заброшенного космического корабля. Вокруг царит кромешная тьма, герои дезориентированы, а единственный звук, который они слышат, это низкий грохот и скрип в брюхе корабля. Они не могут вспомнить, ни кто они, ни в чем их заключена их миссия. В итоге лейтенант Пэйтон через радиопередатчик ведет капрала Бауэра вглубь корабля. Постепенно все шокирующие и смертельные секреты судна раскрываются, и герои понимают, что этот рейс может стать для них последним…

  • Изначально планировалось, что фильм будет сниматься как низкобюджетный, на заброшенной бумажной фабрике и с неизвестными актерами. Однако представители студии Impact Pictures прочли сценарий и проявили к нему интерес. Сценарист Трэвис Миллой считал, что фильм станет студийной постановкой из-за его мрачного тона.
  • Бен Фостер, сыгравший капрала Бауэра, настоял на том, чтобы есть именно живых насекомых, вместо использования мертвых жуков или компьютерных спецэффектов. 
  • Название корабля «Элизиум» означает место или состояние совершенного счастья. В греческой мифологии там жили излюбленные герои верховных античных богов.

В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие — злобные воины, которые крушат все на своем пути.

У космических путешественников очень мало времени. Теперь для них собственные жизни — не самое главное, ибо только от них, возможно, зависит спасение человечества. Нужно любой ценой восстановить управление кораблем, пока зловещий Пандорум не поглотил все…

7.9 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 15 октября 2009
Премьера в мире 8 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Кристиан Альварт
Кристиан Альварт
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Бен Фостер
Бен Фостер
Норман Ридус
Норман Ридус
Кунг Ле
Кунг Ле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пандорум 2 постера
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Есть такая примета: как корабль назовешь, так он и поплывет. И хотя космический корабль у режиссера Кристиана Альварта никуда не плывет, потому что уже давно приплыл, само это барахтанье в глубинах Вселенной нужно было назвать не Pandorum, а The Hangover («Похмелье», еще лучше – «С бодуна») – так же, как и адскую комедию Тодда Филлипса, добравшуюся до российского проката под названием «Мальчишник в Вегасе». В самом деле, представьте себе следующую…
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disturatro 23 февраля 2023, 18:40
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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