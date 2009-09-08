Пандорум, 2009

В далеком будущем два астронавта просыпаются в камере гиперсна на борту, как им кажется, заброшенного космического корабля. Вокруг царит кромешная тьма, герои дезориентированы, а единственный звук, который они слышат, это низкий грохот и скрип в брюхе корабля. Они не могут вспомнить, ни кто они, ни в чем их заключена их миссия. В итоге лейтенант Пэйтон через радиопередатчик ведет капрала Бауэра вглубь корабля. Постепенно все шокирующие и смертельные секреты судна раскрываются, и герои понимают, что этот рейс может стать для них последним…
В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие — злобные воины, которые крушат все на своем пути.
У космических путешественников очень мало времени. Теперь для них собственные жизни — не самое главное, ибо только от них, возможно, зависит спасение человечества. Нужно любой ценой восстановить управление кораблем, пока зловещий Пандорум не поглотил все…