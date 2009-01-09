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Нерожденный Нерожденный
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The Unborn

Нерожденный, 2009

2009 / США
6.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Кейси Белдон присматривает за мальчиком и его младшим братом, ей снится кошмар с участием собаки и ребенка. Кейси не дает покоя этот мальчик, и когда она идет к офтальмологу, тот интересуется, есть ли у нее брат-близнец. Она спрашивает об этом своего отца и обнаруживает, что ее мать потеряла сына во время беременности. Кейси подозревает, что ее преследует дух брата. Она находит письмо, адресованное женщине по имени Софи, и жуткую фотографию дома, принадлежащую ее матери. В доме престарелых Софи говорит Кейси, что она никогда не встречалась с ее матерью, а позже звонит героине, чтобы сказать ей, что она в большой опасности…

  • Врач, о котором говорит Софи, рассказывая о своем пребывании в Освенциме, это печально известный доктор Йозеф Менгеле. Он был известен тем, что отбирал тех, кто сможет работать в концлагерях, а кто отправится в газовые камеры. Кроме того, он действительно проводил бесчеловечные опыты, и особенно интересовался близнецами.
  • Фамилия раввина Сендака – это отсылка к Морису Сендаку, автору классической детской книги «Там, где живут чудовища».
  • Зловещие насекомые, показанные в фильме, это на самом деле картофельные жуки, или иерусалимские сверчки. Несмотря на неприятный вид, они совершенно безобидны, в том числе для культур, и многие люди даже разводят их у себя дома.

История девятнадцатилетней девушки, регулярно посещаемой диббиком в образе маленького мальчика, погибшего в Аушвитце. В еврейском фольклоре диббик, это блуждающая душа, овладевающая телом живого человека и управляющая им.

6.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 22 января 2009
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 9 января 2009
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид С. Гойер
Дэвид С. Гойер
В ролях
Одетт Юстман
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Миган Гуд
Миган Гуд
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нерожденный 2 постера
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Нерожденный

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Наша рецензия
Мичиганец Дэвид Гойер проявил завидную последовательность, сразу же вслед за фильмом «Невидимый» сняв фильм под названием «Нерожденный». К несчастью, вышеупомянутая последовательность на этом факте и заканчивается: после драмы об одиночестве и отчуждении Гойер-режиссер переметнулся в лагерь банальных и довольно глупо выглядящих ужасов. При всем при том создатель «Нерожденного» не загоняет каких-нибудь сексуально озабоченных юнцов в луизианский домишко на…
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