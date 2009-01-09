Нерожденный, 2009

Когда Кейси Белдон присматривает за мальчиком и его младшим братом, ей снится кошмар с участием собаки и ребенка. Кейси не дает покоя этот мальчик, и когда она идет к офтальмологу, тот интересуется, есть ли у нее брат-близнец. Она спрашивает об этом своего отца и обнаруживает, что ее мать потеряла сына во время беременности. Кейси подозревает, что ее преследует дух брата. Она находит письмо, адресованное женщине по имени Софи, и жуткую фотографию дома, принадлежащую ее матери. В доме престарелых Софи говорит Кейси, что она никогда не встречалась с ее матерью, а позже звонит героине, чтобы сказать ей, что она в большой опасности…