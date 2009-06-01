Предложение, 2009

Маргарет Тейт занимает должность исполнительного редактора в крупном нью-йоркском издательстве. Характер у героини не самый легкий, поэтому среди подчиненных требовательная и жесткая начальница заслужила репутацию стервы. Поскольку Маргарет – гражданка Канады, периодически ей необходимо продлевать рабочую визу. В череде разных дел женщина забывает сделать это в очередной раз и оказывается на грани депортации. Спасти ее может только… фиктивный брак с американцем. Выбор Маргарет падает на обаятельного ассистента Эндрю. Парень готов помочь боссу в юбке, но в обмен на эту услугу выдвигает собственные требования...

Фильм от режиссера таких картин, как “Шаг вперед” и “27 свадеб”, Энн Флетчер с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях стала одной из самых кассовых американских романтических комедий 2009 года. На момент выхода лента принесла Буллок рекордные стартовые кассовые сборы и номинацию на “Золотой глобус” в категории “Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)”.