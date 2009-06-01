Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Предложение Предложение
Киноафиша Фильмы Предложение
The Proposal

Предложение, 2009

2009 / США
8.2 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Маргарет Тейт занимает должность исполнительного редактора в крупном нью-йоркском издательстве. Характер у героини не самый легкий, поэтому среди подчиненных требовательная и жесткая начальница заслужила репутацию стервы. Поскольку Маргарет – гражданка Канады, периодически ей необходимо продлевать рабочую визу. В череде разных дел женщина забывает сделать это в очередной раз и оказывается на грани депортации. Спасти ее может только… фиктивный брак с американцем. Выбор Маргарет падает на обаятельного ассистента Эндрю. Парень готов помочь боссу в юбке, но в обмен на эту услугу выдвигает собственные требования...

Фильм от режиссера таких картин, как “Шаг вперед” и “27 свадеб”, Энн Флетчер с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях стала одной из самых кассовых американских романтических комедий 2009 года. На момент выхода лента принесла Буллок рекордные стартовые кассовые сборы и номинацию на “Золотой глобус” в категории “Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)”.

  • Маргарет Тейт изначально должна была сыграть Джулия Робертс, но она отказалась от съемок, и роль досталась Сандре Буллок. Аналогичная ситуация произошла с фильмом «Невидимая сторона», который также вышел в 2009 году. Роль Ли Энн Туи, от которой отказалась Робертс, принесла Сандре Буллок «Оскар». 
  • Щенка по имени Кевин сыграли сразу четыре американских эскимосских шпица. Их звали Уинтер, Ситка, Нану и Флурри.
  • В реальности Райан Рейнольдс (Эндрю) родом из Канады, а Сандра Буллок (Маргарет) – из США. 
  • Сандра Буллок не впервые играет героиню, которая заключает фиктивный брак. Подобная ситуация возникла в мелодраме «Пока ты спал» (1995), в которой Буллок исполнила главную роль. 
  • К моменту съемок в “Предложении” Райан Рейнольдс и Сандра Буллок дружили уже более девяти лет. По этой причине, как позже признавались актеры, играть в совместных сценах с обнаженной натурой им было поначалу крайне некомфортно.
  • Город Ситку на Аляске, где происходит большая часть действия картины, на самом деле снимали в рыбацком городке Рокпорт в Массачусетсе, горные пики, покрытые снегом, добавляли уже в период пост-продакшена.
  • На столе мистера Гилбертсона в иммиграционной службе можно заметить книгу под названием “Гражданство США для чайников”.
  • Бетти Уайт, сыгравшая бабушку главного героя, едва не отказалась от своей роли в фильме, потому что для съемок ей требовалось провести десять недель вдали от своего любимца – золотистого ретривера.
  • Одну из ролей в фильме должен был сыграть профессиональный рестлер Барри Эйс, но его так ни разу и не вызвали на съемочную площадку.

Амбициозная и властная нью-йоркская начальница узнает, что срок ее вида на жительство заканчивается и ей грозит депортация в Канаду. Чтобы не потерять работу, для нее остается один выход - срочно заставить кого-то из своих подчиненных фиктивно на ней жениться.

8.2 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 18 июня 2009
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 1 июня 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Энн Флетчер
Энн Флетчер
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Малин Акерман
Малин Акерман
Крейг Т. Нельсон
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Как выйти замуж за 3 дня
Как выйти замуж за 3 дня (2010)
7.35
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Дневник Бриджит Джонс» Фильмы похожие на «Дневник Бриджит Джонс»
Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез
Фильмы для влюбленных Фильмы для влюбленных
Фильмы про женщин Фильмы про женщин
Постер фильма Предложение 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Предложение смотреть онлайн

Предложение
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Как выйти замуж за 3 дня
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
160 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Какая любовная история из ромкомов подходит тебе по знаку зодиака? Вихрь огненной страсти или домашний уют?
Написать
23 мая 2022 12:00
Лучшие фильмы на День святого Валентина для влюбленных пар Киноафиша собрала самые увлекательные фильмы на 14 февраля, которые можно и нужно посмотреть вдвоем.
Написать
11 февраля 2022 17:47
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут воссоединиться в экшн-комедии «Затерянный город Д» Звезды «Предложения» давно присматривают материал для нового совместного проекта. 
Написать
13 октября 2020 15:36
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
смешное видое
Смешное видое
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши