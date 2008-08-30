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Миллионер из трущоб Миллионер из трущоб
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Slumdog Millionaire

Миллионер из трущоб, 2008

2008 / Великобритания
8.2 Оцените
220 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джамаль всего в шаге от того, чтобы выиграть 20 миллионов рупий в индийской версии игры “Кто хочет стать миллионером?”. Но прежде чем он ответит на вопрос, ему предстоит объясниться перед полицейскими, которые уверены, что он каким-то образом смошенничал. Джамаль рассказывает полицейскому историю своей жизни, в ходе которой становится ясно, что ответы на вопросы телевикторины он действительно знал.

  • Трое актеров, сыгравшие главных персонажей в детстве, получили свой гонорар лишь по достижении шестнадцатилетнего возраста.
  • Планировалось, что фильм получит рейтинг PG-13, но картине присвоили рейтинг R. У создателей не было времени и средств на изменение содержания, поэтому фильм вышел на экраны с рейтингом R.
  • Приблизительно 20% всех диалогов в фильме звучат на языке хинди.
  • Момент, в котором полицейские Бомбея говорят: “Уберите камеру, здесь нельзя снимать” - это рабочий кадр, которого не было в сценарии. 
  • Имя Джамаль означает “красавец”, а Малик переводится как “принц”. 
  • Ведущего программы в русском дубляже озвучивает Дмитрий Дибров, ведущий российской версии этого шоу.
  • Можно заметить, что вопросы в телешоу не распределены по степени сложности.

Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамаля Малика.

...Джамаль всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Арестованный по подозрению в мошенничестве, он рассказывает полиции невероятную историю своей жизни в трущобах, о потерянной возлюбленной...

Полиция в недоумении. Что парень, которому не нужны деньги, делает на этом шоу? И, в конце концов, откуда ему известны все ответы?

8.2 Оцените
220 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 февраля 2009
Премьера в мире 30 августа 2008
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Анил Капур
Анил Капур
Дев Патель
Дев Патель
Мадур Митталь
Фрида Пинто
Фрида Пинто
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миллионер из трущоб 2 постера
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Миллионер из трущоб

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:30
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:15
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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220 голосов
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