Миллионер из трущоб, 2008

Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамаля Малика.

...Джамаль всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Арестованный по подозрению в мошенничестве, он рассказывает полиции невероятную историю своей жизни в трущобах, о потерянной возлюбленной...

Полиция в недоумении. Что парень, которому не нужны деньги, делает на этом шоу? И, в конце концов, откуда ему известны все ответы?