Миллионер из трущоб, 2008

Джамаль всего в шаге от того, чтобы выиграть 20 миллионов рупий в индийской версии игры “Кто хочет стать миллионером?”. Но прежде чем он ответит на вопрос, ему предстоит объясниться перед полицейскими, которые уверены, что он каким-то образом смошенничал. Джамаль рассказывает полицейскому историю своей жизни, в ходе которой становится ясно, что ответы на вопросы телевикторины он действительно знал.
Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамаля Малика.
...Джамаль всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Арестованный по подозрению в мошенничестве, он рассказывает полиции невероятную историю своей жизни в трущобах, о потерянной возлюбленной...
Полиция в недоумении. Что парень, которому не нужны деньги, делает на этом шоу? И, в конце концов, откуда ему известны все ответы?