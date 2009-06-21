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Мелодия для шарманки

Melodiya dlya sharmanki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Брата и сестру после смерти родителей пытаются отправить в разные интернаты. Дети не соглашаются с таким поворотом дел, сбегают, оказываются на улицах, где начинают вести борьбу за выживание.
Мелодия для шарманки - тизер
Мелодия для шарманки  тизер
Страна Россия / Украина
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 21 июня 2009
Дата выхода
21 июня 2009 Россия ЛеопАрт
8 апреля 2010 Беларусь
8 апреля 2010 Казахстан
8 апреля 2010 Украина
Сборы в мире $29 087
Производство Sota Cinema Group
Другие названия
Melodiya dlya sharmanki, Melodia dla katarynki, Melodie per organetto, Mélodie pour orgue de barbarie, Melodija za ulični vergl, Melody for a Street Organ, Мелодия для шарманки, Мелодія для катеринки
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Георгий Делиев
Георгий Делиев
Нина Русланова
Нина Русланова
Олег Табаков
Олег Табаков
Елена Косюк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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