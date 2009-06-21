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Мелодия для шарманки
Мелодия для шарманки
Melodiya dlya sharmanki
18+
Напомним о выходе в прокат
семейный
комедия
О фильме
Брата и сестру после смерти родителей пытаются отправить в разные интернаты. Дети не соглашаются с таким поворотом дел, сбегают, оказываются на улицах, где начинают вести борьбу за выживание.
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Мелодия для шарманки
тизер
тизер
Страна
Россия / Украина
Продолжительность
2 часа 33 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в мире
21 июня 2009
Дата выхода
21 июня 2009
Россия
ЛеопАрт
8 апреля 2010
Беларусь
8 апреля 2010
Казахстан
8 апреля 2010
Украина
Сборы в мире
$29 087
Производство
Sota Cinema Group
Другие названия
Melodiya dlya sharmanki, Melodia dla katarynki, Melodie per organetto, Mélodie pour orgue de barbarie, Melodija za ulični vergl, Melody for a Street Organ, Мелодия для шарманки, Мелодія для катеринки
Режиссер
Кира Муратова
В ролях
Рената Литвинова
Георгий Делиев
Нина Русланова
Олег Табаков
Елена Косюк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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