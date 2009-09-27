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Так поступают все женщины
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Так поступают все женщины, 2009

2009 / США
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О фильме

Опера «Так поступают все женщины» Моцарта – одна из самых неоднозначных и интереснейших опер его оперной триады, написанной в жанре оперы buffa(включая «Дон Жуана» и «Свадьбу Фигаро»). Несмотря на это, при жизни композитора она не пользовалась должным успехом. Причиной тому (даже по мнению Бетховена и Вагнера), – слишком аморальный сюжет, которым, между прочим, пользовался и Сальери в своей опере «Пещера Трофонио», но которая так и осталась неизвестной.

Двадцатый же век, не обращая внимания на то, что лежит на поверхности, с упорством и настойчивостью продолжал открывать все новые смыслы, скрытые в опере гениального композитора. И это принесло ей свыше 100 постановок на ведущих площадках мира. К слову, существует ее берлинская постановка в радикально ином стиле – хип-хоп, с привлечением искусства граффити.

Не обошел оперу своим вниманием и Зальцбургский фестиваль – один из самых престижных фестивалей мира и квинтэссенция самых оригинальных и талантливых постановок, среди которых, несомненно, большую часть занимают сочинения Моцарта.

«Так поступают все женщины» стала новинкой сезона 2009 года в постановке Клауса Гута. Критики интернета и СМИ в многочисленных отзывах сошлись в том, что ее звездой, безусловно, можно считать Патрисию Петибон (в роли Деспины), французскую певицу, актрису и «клоунессу», которая «вышла на сцену с мотоциклетным шлемом в руках, имитировала походку Майкла Джексона, слушала музыку - явно не Моцарта»…и при всем этом еще и великолепно пела.

Известный режиссер Клаус Гут перенес действие оперы в современный мир, тем самым подчеркивая вневременность и актуальность ее сюжета, в котором самой тонкой гранью являются человеческие чувства. И в этом – особенность его постановок и других опер Моцарта. Нельзя не отметить игру Венских филармонистов под управлением почтенного венгерского дирижера Адама Фишера, который, «быть может, немножко приглушил живую нервность моцартовской музыки, но зато по-сибаритски смаковал каждый гран тональной красоты».

Несколько слов о сюжете.

Два приятеля по наущению старого холостяка Дона Альфонсо решают испытать верность своих возлюбленных. Они объявляют, что уезжают, но в действительности возвращаются в другом облике. С южным темпераментом они начинают ухаживать за девушками, при этом каждый старается обольстить невесту другого. Очень скоро девушки не выдерживают осады и соглашаются выйти за них замуж. В этот момент обман раскрывается, а старый циник провозглашает мораль: верности в мире нет, все женщины таковы.

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 3 часа 13 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 27 сентября 2009
Премьера в мире 27 сентября 2009
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Клаус Гут
В ролях
Миа Перссон
Изабель Леонард
Топи Ехтипуу
Флориан Беш
Патрисия Петибон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Так поступают все женщины 1 постер
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