Вверх, 2009

В юности мистер Фредриксен пообещал своей жене Элли, что они обязательно посетят райский водопад в Южной Америке. Незаметно, за делами и заботами прошла вся жизнь, а мистер Фредриксен так и не успел сдержать обещание, оставшись вдовцом. Узнав, что городские власти планируют снести его дом, последнее, что у него осталось от счастливой семейной жизни, он решает не ждать, пока его переселят в дом престарелых, а действовать первым. Он поднимает свой дом в воздух с помощью тысячи воздушных шариков и отправляется исполнять мечту своей любимой.