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Вверх, 2009

2009 / США
7.7 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В юности мистер Фредриксен пообещал своей жене Элли, что они обязательно посетят райский водопад в Южной Америке. Незаметно, за делами и заботами прошла вся жизнь, а мистер Фредриксен так и не успел сдержать обещание, оставшись вдовцом. Узнав, что городские власти планируют снести его дом, последнее, что у него осталось от счастливой семейной жизни, он решает не ждать, пока его переселят в дом престарелых, а действовать первым. Он поднимает свой дом в воздух с помощью тысячи воздушных шариков и отправляется исполнять мечту своей любимой.

  • Начальный фрагмент фильма, рассказывающий историю семейной жизни главного героя, довел членов съемочной группы до слез уже на этапе раскадровки.
  • Перед мировой премьерой фильма сотрудники студии “Pixar” исполнили желание 10-летней Колби Кертин, которая хотела посмотреть этот мультфильм перед смертью. У девочки диагностировали рак, и она была уже не в состоянии посетить кинотеатр. Показ фильма был организован прямо у нее дома. Колби скончалась спустя семь часов после просмотра фильма. 
  • Имя главного злодея, Чарльз Манц, - это отсылка к Чарльзу Минцу, бывшему руководителю “Universal Pictures”, который в 1928 году забрал у Уолта Диснея права на производство очень успешного мультсериала “Освальд - счастливый Кролик”. Это подтолкнуло Уолта Диснея к созданию Микки Мауса, который вскоре затмил Освальда по популярности.

Карл Фредриксен провел всю свою жизнь в бесплодных мечтах о путешествиях в самые отдаленные уголки земного шара. Став семидесятилетним стариком, он уже почти позабыл о своих давних надеждах, но судьба свела его с восьмилетним покорителем неисследованных пространств по имени Рассел.

7.7 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 28 мая 2009
Премьера в мире 13 мая 2009
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пит Доктер
Пит Доктер
В ролях
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Пол Айдинг
Пол Айдинг
Все актеры и съемочная группа
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