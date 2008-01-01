Постер фильма Американские свингеры
6.4
Американские свингеры - трейлер
Киноафиша Фильмы Американские свингеры
6.4

Американские свингеры

, 2008
American Swing
США / документальный / 18+
Постер фильма Американские свингеры
6.4
Американские свингеры - трейлер
Американские свингеры  трейлер

О фильме

В 1977-м году город Нью-Йорк бушевал. По мере приближения метрополиса к банкротству ночная жизнь города достигла беспрецедентных высот. В сверхэксклюзивный клуб Studio 54 битком набивались накокаиненные селебрити. В спартанской обстановке CBGB's панк-рокеры собирались, чтобы уничтожать все живое. А в то же время в консервативном районе Верхнего Вестсайда, в подвале престижного здания Ansonia открылось место под названием Plato's Retreat, куда зазывались обыкновенные парочки — чтобы потанцевать, поплавать... и поменяться партнерами.

В ролях

Ирвин Кори
Джо Франклин
Джэми Гиллис
Аль Голдштейн
Дайн Хэнсон
Бак Генри
Режиссер Джон Харт, Мэттью Кауфман
Сценарист Джон Харт
Композитор Джим Коулман
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
10 декабря 2009 Россия Кино без границ
10 декабря 2009 Беларусь
10 декабря 2009 Казахстан
1 января 2008 США
10 декабря 2009 Украина
17 октября 2009 Япония
Бюджет $500 000
Сборы в мире $30 156
Производство HDNet Films
Другие названия
American Swing, A swingkirály, Amerykański swing, Swing Americano, Американские свингеры, スワップ・スワップ　伝説のセックスクラブ

Рейтинг фильма

6.4
6.1 IMDb

