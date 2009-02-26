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Гоголь. Ближайший Гоголь. Ближайший
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Гоголь. Ближайший, 2009

2009 / Россия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

О последних днях Николая Васильевича Гоголя с ретроспективой в его прошлое.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 26 февраля 2009
Премьера в мире 26 февраля 2009
Возраст 12+
Прокатчик Гельварс
Режиссер
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
В ролях
Евгений Редько
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гоголь. Ближайший 1 постер
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