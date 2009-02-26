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Гоголь. Ближайший
Гоголь. Ближайший, 2009
2009 / Россия
7.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
биография
драма
исторический
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О фильме
О последних днях Николая Васильевича Гоголя с ретроспективой в его прошлое.
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7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
26 февраля 2009
Премьера в мире
26 февраля 2009
Возраст
12+
Прокатчик
Гельварс
Режиссер
Наталья Бондарчук
В ролях
Евгений Редько
Валентина Теличкина
Анастасия Заворотнюк
Все актеры и съемочная группа
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