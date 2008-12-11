Саша любит Соню. И Петя любит Соню. А Митя волочится за каждой юбкой, но вдруг влюбляется. В подругу матери. Как в первый раз. До беспамятства.

Они - студенты МГУ. Продвинутые ребята. И, кажется, их будущее легко и прозрачно: диплом, офис, свадьба и брачное ложе. У Саши и Сони все уже готово. Остается только понравиться папе, сочинить попсовый хит и заработать денег. Саша умеет писать музыку, а стихи к ней можно взять в интернете. Но кто эта девушка, пойманная в «Сети»? Она пишет стихи и избегает свиданья. Где искать ее? Как ее имя? И кто скажет, что такое любовь?..