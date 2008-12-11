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Киноафиша Фильмы Любовь.RU

Любовь.RU

Lyubov.ru 18+
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О фильме

Саша любит Соню. И Петя любит Соню. А Митя волочится за каждой юбкой, но вдруг влюбляется. В подругу матери. Как в первый раз. До беспамятства.

Они - студенты МГУ. Продвинутые ребята. И, кажется, их будущее легко и прозрачно: диплом, офис, свадьба и брачное ложе. У Саши и Сони все уже готово. Остается только понравиться папе, сочинить попсовый хит и заработать денег. Саша умеет писать музыку, а стихи к ней можно взять в интернете. Но кто эта девушка, пойманная в «Сети»? Она пишет стихи и избегает свиданья. Где искать ее? Как ее имя? И кто скажет, что такое любовь?..

Любовь.RU - трейлер
Любовь.RU  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 11 декабря 2008
Дата выхода
30 июня 2009 Россия Парадиз
30 июля 2009 Беларусь
30 июля 2009 Казахстан
30 июля 2009 Украина
Сборы в мире $39 929
Другие названия
Lyubov.ru, Любовь.ru
Режиссер
Марина Сулейманова
В ролях
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Петр Кислов
Петр Кислов
Людмила Свитова
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Надежда Беребеня
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Любовь.RU - трейлер
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