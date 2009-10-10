Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Робинзонка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Робинзонка

Робинзонка

, 2009
Россия / боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Робинзонка - Трейлер
Робинзонка  Трейлер

О фильме

Женщина просыпается одна на поляне посреди глухого леса. Где она очутилась, и как выбраться из чащи — неизвестно. Чтобы не погибнуть, женщине приходится вспомнить все, что она знала о выживании. Но лес — не теплый остров в океане, и поэтому здоровье и психика женщины-робинзона оказываются под угрозой. Положение становится еще более сложным и опасным, когда она обнаруживает избушку со связанной девушкой, а спасение «Пятницы» лишь усложняет жизнь героини.

В ролях

Юлия Панова
Ксения Виват
Виктория Лукина
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Кирилл Болтаев
Кирилл Болтаев
Игорь Бровин
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Режиссер Владимир Штерянов, Роман Доронин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 10 октября 2009
Дата выхода
10 октября 2009 Россия 16+
10 октября 2009 Казахстан
10 октября 2009 Украина

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Робинзонка - Трейлер
Робинзонка Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Робинзонка

Клетка
Клетка триллер
2015, Россия
5.0
Опасная комбинация
Опасная комбинация боевик
2008, Россия
4.0
Личный номер
Личный номер триллер, боевик
2004, Россия
6.0
Нулевой километр
Нулевой километр мелодрама, триллер, боевик
2007, Россия
6.0
Жесть
Жесть боевик, триллер, ужасы
2006, Россия
5.0
Антикиллер 2: Антитеррор
Антикиллер 2: Антитеррор боевик
2003, Россия
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни
Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона
Растворимый кофе перестанет быть «просто водой»: найдите на пачке одно важное слово
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше