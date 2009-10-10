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Женщина просыпается одна на поляне посреди глухого леса. Где она очутилась, и как выбраться из чащи — неизвестно. Чтобы не погибнуть, женщине приходится вспомнить все, что она знала о выживании. Но лес — не теплый остров в океане, и поэтому здоровье и психика женщины-робинзона оказываются под угрозой. Положение становится еще более сложным и опасным, когда она обнаруживает избушку со связанной девушкой, а спасение «Пятницы» лишь усложняет жизнь героини.
|10 октября 2009
|Россия
|16+
|10 октября 2009
|Казахстан
|10 октября 2009
|Украина