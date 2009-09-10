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Постер фильма Происхождение
7.1
Киноафиша Фильмы Происхождение
7.1

Происхождение

, 2009
Creation
Великобритания / драма, биография / 18+
Постер фильма Происхождение
7.1

О фильме

В середине XIX века английский натуралист Чарльз Дарвин публикует свои изыскания «Происхождение видов», способные поставить под сомнение существование Бога. Революционная теория эволюции не только сталкивает учёного с обществом, но и разрушает взаимоотношения с набожной женой.

В ролях

Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Emma Darwin
Пол Беттани
Пол Беттани
Charles Darwin
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Ian Kelly
Captain Fitzroy
Гай Генри
Technician
Martha West
Annie Darwin
Anabolena Rodriguez
Fuegia Basket
Paul Campbell
Boat Memory
Zak Davies
Jemmy Button
Тереза Черчер
Mrs. Davies
Фрея Паркс
Etty Darwin
Режиссер Джон Эмиел
Сценарист Джон Колли, Джон Эмиел, Randal Keynes
Композитор Кристофер Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 25 сентября 2009
Премьера в мире 10 сентября 2009
Дата выхода
10 сентября 2009 Россия 12+
5 ноября 2009 Бразилия
25 сентября 2009 Великобритания
10 сентября 2009 Казахстан
5 ноября 2009 США
10 сентября 2009 Украина
5 ноября 2009 Франция TP
25 сентября 2009 Швеция 11

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет 10 000 000 GBP
Сборы в мире $2 058 675
Производство Recorded Picture Company (RPC), BBC Film, HanWay Films
Другие названия
Creation, Creación, Criação, Annie's Box, Au Commencement..., Charles Darwin: Originea speciilor, Création, Creation - L'evoluzione di Darwin, Darwin: Miłość i ewolucja, La duda de Darwin, Loomine, Nature, Nhà Bác Học Darwin, Origin, Teremtés, Untitled Charles Darwin Project, Yaratılış, Δημιουργία, Происхождение, Чарлз Дарвин: Сътворение, クリエーション, 愛，進化

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
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саундтрек фильма Происхождение

Цитаты

Thomas Huxley Мистер Дарвин, сэр? Либо вы лицемерите, либо не совсем понимаете свою теорию. Очевидно, что то, что верно для ракушки, верно для всех существ, даже для людей. Всемогущий больше не может утверждать, что создал все виды за неделю. Вы убили Бога, сэр! Вы убили Бога!

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