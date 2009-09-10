В середине XIX века английский натуралист Чарльз Дарвин публикует свои изыскания «Происхождение видов», способные поставить под сомнение существование Бога. Революционная теория эволюции не только сталкивает учёного с обществом, но и разрушает взаимоотношения с набожной женой.
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