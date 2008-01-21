Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Так где же ты, Усама Бин Ладен?
Постер фильма Так где же ты, Усама Бин Ладен?
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Так где же ты, Усама Бин Ладен?

Так где же ты, Усама Бин Ладен?

Where In the World Is Osama Bin Laden? 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Безо всякой помощи ФБР, ЦРУ и прочих специализированных агентств, не пройдя школу армейской подготовки, герой-одиночка отправляется на поиски самого опасного преступника — Усамы Бин Ладена. Зачем ему это нужно — заниматься заведомо провальным делом? Все проще простого — он хочет обезопасить мир ради своего пока еще не рожденного ребенка. Но перед тем, как он попытается найти Усаму, ему придется выяснить, откуда тот родом, что заставило его стать тем, кто он есть и, что самое важное, что больше всего повлияло на Бин Ладена.
Так где же ты, Усама Бин Ладен? - трейлер 1
Так где же ты, Усама Бин Ладен?  трейлер 1
Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 21 января 2008
Дата выхода
22 января 2009 Россия Кино без границ
22 января 2009 Беларусь
9 июля 2010 Италия
22 января 2009 Казахстан
21 января 2008 США
22 января 2009 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $681 725
Производство The Weinstein Company, Wild Bunch, Warrior Poets
Другие названия
Where in the World Is Osama Bin Laden?, Che fine ha fatto Osama Bin Laden?, Gdje je, do vraga, Osama Bin Laden?, Gdzie jest Osama Bin Laden?, Hol az ördögben van Oszama bin Laden?, Kus ometi on Osama bin Laden, Missä luuraa Osama Bin Laden?, Nerede Bu Usame Bin Ladin?, Oussama, où es-tu?, Untitled Hunt for Osama Documentary, Так где же ты, Усама Бин Ладен?
Режиссер
Морган Сперлок
В ролях
Морган Сперлок
Джордж Буш
Дик Чейни
Дональд Рамсфелд
Дэрил Айзэкс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Так где же ты, Усама Бин Ладен?
Двойная порция 7.2
Двойная порция (2004)
One Direction: Это мы 3D 6.0
One Direction: Это мы 3D (2013)
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона 6.7
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона (2008)
Неудобная планета 6.5
Неудобная планета (2017)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Так где же ты, Усама Бин Ладен? - трейлер 1
Так где же ты, Усама Бин Ладен? Трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше