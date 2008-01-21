Безо всякой помощи ФБР, ЦРУ и прочих специализированных агентств, не пройдя школу армейской подготовки, герой-одиночка отправляется на поиски самого опасного преступника — Усамы Бин Ладена. Зачем ему это нужно — заниматься заведомо провальным делом? Все проще простого — он хочет обезопасить мир ради своего пока еще не рожденного ребенка. Но перед тем, как он попытается найти Усаму, ему придется выяснить, откуда тот родом, что заставило его стать тем, кто он есть и, что самое важное, что больше всего повлияло на Бин Ладена.
Where in the World Is Osama Bin Laden?, Che fine ha fatto Osama Bin Laden?, Gdje je, do vraga, Osama Bin Laden?, Gdzie jest Osama Bin Laden?, Hol az ördögben van Oszama bin Laden?, Kus ometi on Osama bin Laden, Missä luuraa Osama Bin Laden?, Nerede Bu Usame Bin Ladin?, Oussama, où es-tu?, Untitled Hunt for Osama Documentary, Так где же ты, Усама Бин Ладен?